الثلاثاء 10 يونيو 2025
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محافظات

انتشال جثة الضحية الثانية لسقوط تروسيكل بنهر النيل في أسيوط

عمليات البحث عن مفقودين
عمليات البحث عن مفقودين بحادث تروسيكل أسيوط، فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمديرية أمن أسيوط منذ قليل، من انتشال جثة سيدة إحدى ضحايا حادث سقوط تروسيكل محمل بالركاب بنهر النيل بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح بأسيوط أثناء عودتهم من حفل زفاف. 

انتشال جثة سيدة من ضحايا سقوط التروسيكل 

 وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهود البحث عن 3 مفقودين آخرين، وذلك بعد العثور على جثة سيدة تدعى أميرة في العقد الرابع من عمرها، وذلك بعدما جرفها التيار لمركز القوصية وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، لتصبح هي الضحية الثانية للحادث. 

 

محافظ أسيوط يتابع جهود البحث عن مفقودين 

 في ذات السياق يتابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث الذي شهدته قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، إثر سقوط تروسيكل في نهر النيل، وكان على متنه 17 شخصًا، وقد أسفر الحادث عن نجاة 12 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال أعمال البحث مستمرة للعثور على 3 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الأجهزة المعنية.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارًا يفيد بسقوط تروسيكل في المياه أثناء مروره بإحدى المناطق الواقعة على ضفاف النيل بالقرية.

 

وعلى الفور، وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة الدفع بفرق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، مع التأكيد على أهمية التنسيق الفوري بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

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 وشدد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للمتضررين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة تداعيات الحادث وتسهيل مهام فرق الإنقاذ كما وجه بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، والتأكد من جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات إصابة.

وتواصل فرق البحث والأجهزة المختصة أعمالها المكثفة للعثور على المفقودين، وسط دعم ومتابعة مباشرة من قيادات المحافظة. 

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