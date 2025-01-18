تحرير 40 محضرا تموينيا في حملة تفتيشية بأسيوط

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق بين كافة الجهات والهيئات كـ (التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك) لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية شن حملات مفاجئة ومكبرة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز بمراكز وأحياء وقرى المحافظة لحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

تنظيم حملة تموينية مكبرة علي التفتيش على قطاع المخابز البلدية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز وبالتعاون مع خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط وحافظ جلال نائب رئيس المركز والسيد عطية مدير تموين النواورة قد تم تنظيم حملة تموينية مكبرة علي التفتيش على قطاع المخابز البلدية.

تحرير (40) محضرا متنوعا في مخالفات المخابز

وأوضح محافظ أسيوط إن الحملة أسفرت عن تحرير (40) محضرا متنوعا من بينها (نقص وزن، عدم تسليم بون، عدم وجود ميزان، سوء جودة رغيف الخبز المدعم، رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات) مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من يحاول الاستغلال التجاري والإتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

يذكر إنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بمحافظة أسيوط لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والرد على استفساراتهم وشكواهم وهي أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) وأرقام (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي ( واتس آب - تليجرام ) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.