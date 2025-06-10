3 سيارات إطفاء تخمد حريق محل ملابس في الأقصر

اندلع حريق في محل ملابس جاهزة، وسط مدينة الأقصر، ظهر اليوم الثلاثاء، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

حريق محل ملابس في الأقصر



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق هائل محل ملابس جاهزة، بشارع المدينة دائرة قسم شرطة الأقصر، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة، دون خسائر في الأرواح البشرية، إلا أنه التهمت النيران محتويات المحال بالكامل، فيما كشفت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسبب امتداد لـ ألسنة اللهب عندما قام صاحب بإضرام النار في مخلفات قمامة أمام المحل، لكنها سهوا انتقلت إلى المحال.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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