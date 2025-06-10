أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك يتحرك لضم صفقة هجومية.. قائمة الأهلي في مونديال الأندية.. ومانشستر سيتي يدعم صفوفه

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية البارزة ولعل أهمها..

مانشستر سيتي يضم ريان شرقي

علن مانشستر سيتي عن تعاقده مع ريان شرقي قادمًا من ليون الفرنسي، حيث وقع الجناح صاحب الـ 21 عامًا عقدًا لمدة خمس سنوات، قبل كأس العالم للأندية.

يتمتع شرقي، خريج أكاديمية ليون، بخبرة واسعة على الرغم من صغر سنه، حيث لعب 185 مباراة مع نادي طفولته حيث اكتسب شهرة واسعة كواحد من أكثر المواهب الشابة إبداعًا وإثارة في كرة القدم الأوروبية.

هل يرحل مصطفى شلبي عن الزمالك ؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف مصطفى شلبي من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وانتشرت شائعات خلال الساعات الماضية بأن هناك رغبة لدى نادي الزمالك للاستغناء عن خدمات مصطفى شلبي بعد المستوى الذي قدمه خلال الموسم المنقضي خاصة في اخره.

وأكد المصدر أن مصطفى شلبي ليس من ضمن قائمة الراحلين المبدئية عن الزمالك.

وواصل: من سيحدد الراحلين هو المدير الرياضي والمدير الفني الجديدين.

وأتم المصدر حديثه: مصطفى شلبي كان أساسيا خلال الفترة الماضية في الزمالك والتعاقد مع صفقتين في مركزه فقط قد يكون سببا في رحيله.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية التي سيتم تسجيلها

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رض

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

جلسة بين الزمالك وعبدالله السعيد لحسم ملف التجديد

عقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع عبدالله السعيد لاعب الفريق ورحب اللاعب بتجديد تعاقده مع النادي وسيكون هناك جلسة الأسبوع المقبل لحسم ملف التجديد خاصة أن اللاعب عقده انتهى.

الأهلي يصدم يحيى عطية الله بهذا القرار

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الفريق سيرحل عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية، ولا توجد نية لتفعيل بند الشراء، حيث تم إبلاغ اللاعب بهذا الأمر قبل السفر إلى أمريكا.





اتصالات مباشرة وعرض رسمي من الزمالك لمهاجم الكونغو

مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الكرة بنادي الزمالك تواصلت خلال الساعات الماضية مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب نادي قطر القطري، من أجل بحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر أن الزمالك قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب، وأن هناك اتصالات مباشرة تمت مع وكيل بن مالانجو خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن اللاعب رحّب مبدئيًا باللعب في الدوري المصري، في انتظار التفاوض حول التفاصيل المالية.

موعد انضمام وسام أبو علي لبعثة الأهلي في أمريكا

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق سوف ينضم إلى بعثة الأحمر في أمريكا مساء غدا الأربعاء، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده، حيث يخوض الليلة مباراة عمان في تصفيات كأس العالم القادم، ومن ثم سيصل غدا إلى ميامي مقر إقامة بعثة النادي الأهلي استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

رد رانييري على تدريب منتخب إيطاليا

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قال رانييري: "أشكر الجميع على هذه الفرصة، لكنني قررت البقاء في خدمة روما، وهذا القرار شخصي تمامًا".

وأضاف: "أشكر الرئيس جرافينا على هذه الفرصة، إنه شرف عظيم. لكنني فكرت كثيرًا وقررت أن أواصل العمل مع روما في منصبي الجديد بكل تفانٍ. لقد تلقيت الدعم الكامل من عائلة فريدكين لاتخاذ القرار الذي أراه مناسبًا، لكن القرار النهائي كان لي وحدي".

ورفض رانييري، صاحب الـ73 عامًا، عرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رغم عدم وجود أي عوائق تحول دون توليه المهمة، خاصة أن ملاك نادي روما، عائلة فريدكين، لم يعارضوا إمكانية قيادته للمنتخب.

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