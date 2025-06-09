مصدر يكشف حقيقة تلقى الزمالك عروض احتراف لـ محمد شحاتة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة تلقي محمد شحاتة لاعب الفريق عروض احتراف أوروبية خلال الانتقالات الصيفية.

وشهدت الساعات الماضية أحاديث عن عروض أوروبية وغيرها إلا أن الزمالك أغلق الباب تماما في وجه هذه العروض وأعلن تمسكه باللاعب في الفترة المقبلة.

محمد شحاتة لاعب الزمالك

وقال المصدر إن عقد محمد شحاتة مستمر معنا حتى نهاية عام 2029، وإذ تلقينا عرضا مناسبا سنقوم بدراسته بكل تأكيد.

وأضاف: نسعى لتجديد عقد محمد شحاتة خلال الفترة المقبلة بعقد طويل الأمد.

ممدوح عباس يعلن تنحيه عن أي التزامات جديدة في نادي الزمالك

فيما أعلن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، تنحيه عن دعم الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بـ إكس: “التزاماتي القائمة أمام نادي الزمالك كما هي وسيتم إتمامها بالكامل، بما فيها مكافأة الفوز بكأس مصر، وبعد هذا أنا استأذنكم في أنني لن آخذ على عاتقي أي التزامات جديدة وشكرًا”.

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