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رياضة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم طارق حامد في الموسم الجديد

طارق حامد
طارق حامد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة بدأت التحرك بشكل جاد لحسم موقف طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك السعودي، من العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة من إدارة الزمالك في استعادة خدمات اللاعب، الذي يُعد من أبرز عناصر خط الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

الزمالك ينتظر جلسة حاسمة مع طارق حامد

وأكد المصدر أن مسؤولي الزمالك ينتظرون عقد جلسة مباشرة مع طارق حامد خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة تفاصيل التعاقد، والاتفاق على المقابل المالي ومدة العقد، في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع فريقه السعودي بنهاية الموسم الجاري.

الدعم بخبرات كبيرة في وسط الملعب

ترى إدارة الزمالك أن عودة طارق حامد ستُشكل دعمًا قويًا لخط الوسط، خاصة لما يتمتع به اللاعب من شخصية قيادية وخبرة كبيرة، إضافة إلى معرفته بأجواء النادي وقدرته على الاندماج سريعًا داخل الفريق.

الملف قيد الدراسة النهائية

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الجلسة المنتظرة مع اللاعب، خاصة أن الجهاز الفني أبدى موافقته المبدئية على التعاقد معه حال التوصل لاتفاق مالي مُرضٍ للطرفين.

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