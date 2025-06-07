عقد الرمادي ينتهي.. وجدل داخل الزمالك حول مصير القيادة الفنية.. يحصد بطولة الكأس في 30 يومًا.. والمطالبون بالتغيير: مدير فني أجنبي هو الحل

تسود حالة من الجدل والانقسام داخل نادي الزمالك بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي تولّى المهمة بعقد مؤقت لمدة شهر واحد فقط.

ورغم قصر المدة، إلا أن الرمادي تمكن من قيادة الفريق لحصد لقب كأس مصر، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام التساؤلات: هل يستمر الرمادي في قيادة الزمالك بالموسم الجديد؟ أم أن الإدارة ستتجه للتعاقد مع مدير فني أجنبي؟

أنصار الرمادي.. بصمة واضحة وبطولة مستحقة

يرى قطاع من جماهير الزمالك وبعض أعضاء النادي أن الرمادي نجح في ترك بصمة واضحة على أداء الفريق، لا سيما بعدما قاده للتتويج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز، في مباراة مثيرة انتهت بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي بهدف لمثله. ويؤمن هؤلاء أن استمرار الرمادي قد يساهم في تحقيق الاستقرار الفني وتقديم موسم أفضل، خاصة إذا تم دعم الفريق بصفقات قوية كما هو متوقع.

المطالبون بالتغيير: مدير فني أجنبي هو الحل

على الجهة المقابلة، يطالب صوت آخر داخل الزمالك بضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي يمتلك خبرات قوية وقادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج محليًا وقاريًا.

ويستند هذا الرأي إلى الأداء المتذبذب للفريق طوال الموسم، وخروجه من المنافسة على لقب الدوري وكذلك كأس الكونفدرالية، معتبرين أن ما تحقق في كأس مصر لا يجب أن يُخفي مشاكل الفريق الفنية التي ظهرت على مدار العام.

أرقام الرمادي مع الزمالك.. بداية متعثرة ونهاية سعيدة

تولى الرمادي قيادة الزمالك يوم 7 مايو خلفًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو، وقاد الفريق في خمس مباريات فقط.

بدأ مشواره بتعادل مثير 2-2 أمام سيراميكا كليوباترا، ثم خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد، قبل أن ينتفض الفريق بفوز على بتروجت 3-1، ثم فاركو 2-0، وأخيرًا التتويج على حساب بيراميدز بركلات الترجيح في نهائي كأس مصر. سجل الفريق تحت قيادته 8 أهداف، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

بطولة تاريخية وعقدة لبيراميدز

فوز الزمالك بكأس مصر لم يكن عاديًا، إذ أنهى الموسم ببطولة غالية، هي الأولى منذ موسم 2020-2021، ورفع رصيده إلى 29 لقبًا في البطولة.

كما أكد الزمالك تفوقه التاريخي على بيراميدز في المباريات النهائية، بعدما حرمه من لقبه الثاني في كأس مصر، وكرر الفوز عليه في النهائي، كما حدث في موسم 2018-2019 حين فاز بثلاثية نظيفة.

ما بين مؤيد لاستمرار الرمادي بعد إنجازه السريع، ومطالب بمدرب أجنبي يعيد الهيبة للقلعة البيضاء، يبقى القرار النهائي في يد إدارة الزمالك. فهل تمنح الرمادي فرصة البناء على ما حققه؟ أم تُفضل خيارًا أجنبيًا بطموح أكبر وخبرة أوسع؟ الإجابة ستُحدد ملامح مستقبل الفريق في الموسم الجديد.

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