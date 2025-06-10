الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تعادل الإمارات وقيرغيزستان، ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

منتخب إيران، فيتو
منتخب إيران، فيتو

تعادل منتخب الإمارات أمام مضيفه قيرغيزستان، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سبارتاك دولين عميروزاكوف، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز هدف منتخب الإمارات اللاعب حريب سهيل في الدقيقة 30 من  اللقاء قبل أن يتعادل الضيوف  عن طريق كاي ميرك في الدقيقة (90'+5').

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا 

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بعد إنتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات على النحو التالي:

الأول: إيران - 23 نقطة - تأهلت رسميا للمونديال

الثاني: أوزبكستان - 21 نقطة - تأهلت رسميا للمونديال 

الثالث: الإمارات - 15 نقطة - تخوض ملحق التصفيات

الرابع: قطر - 13 نقطة 

الخامس: قيرغيزستان - 8 نقاط 

السادس: كوريا الشمالية - 3 نقاط 

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا، فيتو
ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا، فيتو

تشكيل الإمارات أمام قيرغيزستان

 وضمت تشكيلة المنتخب الإماراتي في مباراة اليوم أمام قيرغيزستان كلا من: علي خصيف وساشا ولوكاس بيمنتا وعبد الرحمن صالح ومحمد عبد الباسط ويحيى نادر وماركوس ميلوني وحارب عبد الله ويحيى الغساني ولوان بيريرا وكايو كانيدو.

 

الإمارات تتأهل لملحق التصفيات

بهذا التعادل رفع منتخب الإمارات رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، ليضمن بذلك المشاركة في ملحق التصفيات، والحفاظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم 2026 

كان منتخب أوزبكستان وكذلك المنتخب الإيراني ضمنا رسميا التأهل لكأس العالم 2026، حيث إحتل المنتخب الأوزبكي صدارة المجموعة برصيد ب21 نقطة، فيما حل منتخب إيران وصيفا برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الإمارات قيرغيزستان كاس العالم 2026 المنتخب الإيراني ملعب سبارتاك دولين عميروزاكوف كوريا الشمالية تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم ترتيب المجموعة الاولي

مواد متعلقة

قناة مجانية تنقل مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

قناة مجانية تنقل مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

قناة مجانية تنقل مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

اليابان يكتسح إندونيسيا بسداسية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

قناة مجانية تنقل مباراة الأردن والعراق في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرا للمصطافين

تعليم الجيزة تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

قناة مجانية تنقل مباراة فلسطين وعمان في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنته، وزير البترول يكرّم شهيد محطة العاشر من رمضان

بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

عقب صدور القانون، 6 شروط حاسمة يجب توافرها للمختصين بالفتوى الشرعية

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 10/6/2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الميقات بالمدينة المنورة، أسماؤه وحكم زيارته

بعد جدل زواج عريس متلازمة داون، الإفتاء توضح حكم التنمر والسخرية من المريض

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية