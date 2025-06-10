بعد تعادل الإمارات وقيرغيزستان، ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

تعادل منتخب الإمارات أمام مضيفه قيرغيزستان، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سبارتاك دولين عميروزاكوف، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز هدف منتخب الإمارات اللاعب حريب سهيل في الدقيقة 30 من اللقاء قبل أن يتعادل الضيوف عن طريق كاي ميرك في الدقيقة (90'+5').

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا

وأصبح ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بعد إنتهاء الجولة الأخيرة من التصفيات على النحو التالي:

الأول: إيران - 23 نقطة - تأهلت رسميا للمونديال

الثاني: أوزبكستان - 21 نقطة - تأهلت رسميا للمونديال

الثالث: الإمارات - 15 نقطة - تخوض ملحق التصفيات

الرابع: قطر - 13 نقطة

الخامس: قيرغيزستان - 8 نقاط

السادس: كوريا الشمالية - 3 نقاط

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات آسيا، فيتو

تشكيل الإمارات أمام قيرغيزستان

وضمت تشكيلة المنتخب الإماراتي في مباراة اليوم أمام قيرغيزستان كلا من: علي خصيف وساشا ولوكاس بيمنتا وعبد الرحمن صالح ومحمد عبد الباسط ويحيى نادر وماركوس ميلوني وحارب عبد الله ويحيى الغساني ولوان بيريرا وكايو كانيدو.

الإمارات تتأهل لملحق التصفيات

بهذا التعادل رفع منتخب الإمارات رصيده من النقاط إلى 15 نقطة، في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، ليضمن بذلك المشاركة في ملحق التصفيات، والحفاظ على حظوظه في التأهل لكأس العالم 2026

كان منتخب أوزبكستان وكذلك المنتخب الإيراني ضمنا رسميا التأهل لكأس العالم 2026، حيث إحتل المنتخب الأوزبكي صدارة المجموعة برصيد ب21 نقطة، فيما حل منتخب إيران وصيفا برصيد 20 نقطة.

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