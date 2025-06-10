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رياضة

كوريا الجنوبية تكتسح الكويت برباعية في تصفيات كأس العالم

منتخب كوريا الجنوبية،
منتخب كوريا الجنوبية، فيتو

فاز منتخب كوريا الجنوبية علي الكويت برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

رباعية كوريا الجنوبية في الكويت

أحرز رباعية كوريا الجنوبية سي جي جيون في الدقيقة 30 وكانغ إن لي في الدقيقة 51 وأوه هيون جيو في الدقيقة 54 ولي جاي سونغ في الدقيقة 72.

مواجهة كوريا الجنوبية ضد الكويت 

وصعد منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم 2026 بينما تبخرت أحلام الكويت في حجز إحدى بطاقتي التأهل أو بلوغ الملحق بعد تذيل ترتيب المجموعة.

نظام كأس العالم للأندية

وستشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة بدلا من النظام السابق الذي كان يقتصر على 32 منتخبا وذلك وفقا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يتحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما ستكون هناك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

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