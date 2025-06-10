قطر تخسر أمام أوزبكستان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

خسر منتخب قطر أمام نظيره أوزبكستان بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم آسيا، على ملعب ميلي ستاديوم.

وسجل أهداف منتخب أزبكستان عزيزبيك تورجونبويف في الدقيقة 28 وإلدور شومورودوف في الدقيقة 85 وأيجور سيرجييف في الدقيقة 90+2.



موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم

وانطلقت صافرة مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات كأس العالم عند الساعة 04:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ودخل منتخب أوزبكستان اللقاء وهو في وصافة المجموعة، بينما المنتخب القطري فشل في العودة إلى سكة الانتصارات.



وخاض المنتخبان مواجهات متعددة سابقًا،، حيث فاز منتخب أوزبكستان في ثلاث مباريات من أصل ثمانٍ، بينما حقق المنتخب القطري الفوز في مناسبتين، وكان التعادل حاضرًا في ثلاث مواجهات.

ويحتل منتخب أوزبكستان المركز الثاني في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم برصيد 21 نقطة من 9 مباريات، بينما يقبع منتخب قطر في المركز الرابع بـ13 نقط.



المعز علي يتصدر قائمة هدافي منتخب قطر بـ4 أهداف

ويتصدر المعز علي قائمة هدافي منتخب قطر بـ4 أهداف، في حين واصل إلدور شومورودوف قيادة خط هجوم أوزبكستان بفاعلية واضحة.

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