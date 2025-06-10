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رياضة

موعد مباراة منتخب الإمارات وقرغيزستان في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الامارات،فيتو
منتخب الامارات،فيتو

يستعد منتخب الإمارات لمواجهة قرغيزستان اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 و يتطلع لاعبو المنتخب الإماراتي لتقديم أداء قوي يعزز فرصهم في التأهل خاصة وان المباراة بالغة الأهمية خاصة أن كلا المنتخبين يتنافسان من أجل تحسين مراكزهم في المجموعة الأولى.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع منتخب قرغيزستان  على ملعب سبارتاك دولين عميروزاكوف، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل المنتخبان المباراة برغبة كبيرة في تحقيق الفوز من أجل تعزيز موقفهما في جدول ترتيب المجموعة الأولى التي تشهد منافسة شرسة بين منتخبات كبيرة مثل إيران، أوزبكستان، قطر وكوريا الشمالية، حيث يعتمد كل فريق على نقاط قوته لتحسين مركزه.

 
ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة جمعها من عدة مواجهات حقق فيها الفوز والتعادل.

 في حين يحتل منتخب قرجكستان المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ويعتبر المركز الثالث أملًا للمنتخب الإماراتي لضمان التأهل وتحقيق نتائج إيجابية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، أما قرجكستان فستسعى جاهدة لتحسين ترتيبها والمنافسة بشراسة في المباراة المقبلة.

موعد مباراة منتخب الإمارات وقرغيزستان 


وتقام مباراة منتخب الإمارات وقرغيزستان  اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:45 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقرغيزستان 


ويمكن متابعة المباراة  مباشرة على القنوات الناقلة التي ستقدم تغطية حية وشاملة للقاء، ومن أبرز تلك القنوات:

beIN Sports HD 2
الكأس القطرية 6


ويتولى  علي سعيد الكعبي التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.


 

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