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رياضة

قيرغيزستان تضرب قطر بثلاثية في تصفيات كأس العالم

مباراة قطر وقيرغيزستان
مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، فاز منتخب قيرغيزستان على نظيره منتخب قطر، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

واستمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن ينجح فاليري كيتشين في خطف هدف التقدم لمنتخب قيرغيزستان، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، خطف منتخب قطر هدف التعادل عن طريق لوكاس في الدقيقة 52.

 

 بعدها سيطر منتخب قيرغيزستان على مجريات الأمور ولجأ المنتخب القطري للدفاع، خاصة بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لوكاس لاعب العنابي بالدقيقة 56.

وفي الدقيقة 82، ترجم أصحاب الأرض منتخب قيرغيزستان سيطرتهم بتسجيل هدف التقدم عن طريق ألكسندر ميشينكو.

وفي الوقت بدل الضائع، أكمل منتخب قيرغيزستان الثلاثية بهدف سجله أليماردون شوكروف، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بقلاقية مقابل هدف.

ويلعب منتخبا قطر وقيرغيزستان في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، إيران وأوزباكستان والإمارات وكوريا الشمالية.

ترتيب قطر وقيرغيزستان في تصفيات كأس العالم

بتلك النتيجة يتجمد رصيد منتخب قطر عند 10 نقاط في المركز الرابع من 8 مبارايت خاضها، بينما ارتفع رصيد قيرغيزستان إلى 6 نقاط في المركز الخامس.

نظام تصفيات كأس العالم 2026

 وتم تقسيم تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا إلى 4 أدوار، يشارك فيها 46 منتخبًا من القارة الصفراء.

الدور الأول: شارك فيه أقل 20 منتخبًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبارة عن 10 مواجهات مباشرة (ذهاب وإياب)، تأهل منها 10 منتخبات إلى الدور الثاني.

الدور الثاني: ينضم المتأهلون من الدور الأول إلى 26 منتخبًا (أعلى) بتصنيف فيفا، في 9 مجموعات، يعبر أصحاب المركزين الأول والثاني من كل منها إلى الدور الثالث من التصفيات، كما يحجزون مقاعدهم في كأس آسيا 2027.

الدور الثالث: سيتم تقسيم الـ18 منتخبا المتأهلين من الدور الثاني على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى مونديال 2026.

الدور الرابع: يشارك فيه أصحاب المركزين الثالث والرابع من مجموعات الدور الثالث، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، بينما يصطدم وصيفي المجموعتين، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي.

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