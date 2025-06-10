موقف مصطفى شلبي من الرحيل عن الزمالك في الصيف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف مصطفى شلبي من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وانتشرت شائعات خلال الساعات الماضية بأن هناك رغبة لدى نادي الزمالك للاستغناء عن خدمات مصطفى شلبي بعد المستوى الذي قدمه خلال الموسم المنقضي خاصة في اخره.

هل يرحل مصطفى شلبي عن الزمالك ؟

وأكد المصدر أن مصطفى شلبي ليس من ضمن قائمة الراحلين المبدئية عن الزمالك.

وواصل: من سيحدد الراحلين هو المدير الرياضي والمدير الفني الجديدين.

وأتم المصدر حديثه: مصطفى شلبي كان أساسيا خلال الفترة الماضية في الزمالك والتعاقد مع صفقتين في مركزه فقط قد يكون سببا في رحيله.

آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم بن مالانجو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الكرة بالنادي تواصلت خلال الساعات الماضية مع المهاجم الكونغولي بن مالانجو لاعب نادي قطر القطري، من أجل بحث إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتصالات مباشرة وعرض رسمي

وأوضح المصدر أن الزمالك قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب، وأن هناك اتصالات مباشرة تمت مع وكيل بن مالانجو خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن اللاعب رحّب مبدئيًا باللعب في الدوري المصري، في انتظار التفاوض حول التفاصيل المالية.

تجربة سابقة ناجحة في مصر

ويُعد بن مالانجو واحدًا من المهاجمين الأفارقة المميزين، وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي، وقدم مستويات قوية حينما واجه الزمالك في البطولات الأفريقية.

كما يمتلك خبرات كبيرة في الدوريات العربية، خاصة في الإمارات والسعودية.

تدعيم هجومي مطلوب

وتسعى إدارة الزمالك لتدعيم الخط الهجومي في الموسم الجديد، بعد توصية من الجهاز الفني بضرورة التعاقد مع مهاجم قوي، في ظل عدم ثبات مستوى بعض العناصر الموجودة بالفريق، واقتراب البعض الآخر من الرحيل.

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