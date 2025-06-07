الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تكثف جهودها خلال الأيام الجارية لحسم صفقة التعاقد مع محمد شريف، مهاجم فريق الخليج السعودي، لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأكد المصدر أن المفاوضات مع اللاعب بدأت منذ فترة، وشهدت تطورًا إيجابيًا في الساعات الماضية.

نقاش مستمر حول الراتب الشخصي

أوضح المصدر أن الاتفاق مع محمد شريف ما زال يتوقف على بعض التفاصيل المالية، وتحديدًا الراتب الشخصي الذي سيحصل عليه اللاعب في الزمالك، مشيرًا إلى أن هناك تقاربًا في وجهات النظر لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بعد.

دعم هجومي قوي للموسم الجديد

وترى إدارة الزمالك أن محمد شريف سيكون إضافة قوية للفريق، نظرًا لخبراته الكبيرة في الدوري المصري والسعودي، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو ما يحتاجه الفريق في ظل ضغط المباريات وتنوع البطولات.

الزمالك يواصل تدعيم صفوفه

يأتي التحرك لضم شريف ضمن خطة إدارة النادي لدعم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الجديد، بهدف المنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية.

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