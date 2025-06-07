انطلاق القيد الصيفي الأربعاء المقبل استعدادًا لموسم 2025-2026.. سباق بين الأندية لحسم الصفقات قبل 11 يونيو

في خطوة منتظرة تترقبها الأندية المصرية، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد لتسجيل وانتقالات اللاعبين للموسم الكروي الجديد 2025-2026، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 11 يونيو 2025، وحتى السبت 28 يونيو 2025، لتبدأ مرحلة جديدة من الترتيبات الفنية والإدارية استعدادًا للموسم القادم.

انتهاء فترة القيد الاستثنائي للأندية العالمية

يأتي فتح باب القيد بعد انتهاء فترة القيد الاستثنائي التي كان قد حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما أتاح لبعض الفرق تعديل قوائمها مؤقتًا.

ومع انتهاء هذه المرحلة الخاصة، تعود الأمور إلى القواعد التقليدية لبدء إعداد القوائم الرسمية للموسم المحلي الجديد.

القوائم الأولى أولًا… ثم القوائم الإضافية

وفقًا لبيان الاتحاد المصري، فإن تسجيل اللاعبين سيبدأ بإعداد القوائم الأولى، والتي يجب أن تتضمن الأسماء الأساسية التي ستعتمدها الفرق، على أن تبدأ القوائم الإضافية فور اعتماد القوائم الأولى من قبل الاتحاد.

وأشار الاتحاد إلى أن آخر موعد لتسجيل القوائم الإضافية سيكون مع بداية انطلاق مسابقات موسم 2025-2026، وهو ما يمنح الأندية وقتًا نسبيًا لتقييم احتياجاتها وتعديل اختياراتها في ضوء مستجدات الإعداد والمباريات الودية.

سباق بين الأندية لإغلاق الملفات

من المنتظر أن يشهد هذا الموعد ضغطًا كبيرًا داخل أروقة الأندية، خاصة مع ضرورة الإسراع في حسم صفقات الانتقال والتجديد والاستغناء، بما يتماشى مع سقف القوائم المعتمد لكل نادٍ.

وتعتمد الأندية على هذه الفترة لترتيب أوضاعها قبل بداية فترة الإعداد للموسم، خاصة الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية، والتي تبدأ مبكرًا نسبيًا.

وأكدت مصادر داخل بعض الأندية أن هناك اتجاهًا لحسم بعض الصفقات قبل يوم 11 يونيو لضمان قيدها في القائمة الأولى دون تأخير.

وتشهد بعض الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، تحركات مكثفة لضم لاعبين جدد وفسخ التعاقد مع آخرين.

القيد وإعادة بناء الفرق

هذه الفترة تعد حاسمة للفرق التي تخطط لإعادة بناء تشكيلتها أو الدخول في عملية إحلال وتجديد موسعة، خصوصًا بعد موسم شاق وطويل. كما تمثل القوائم الأولى فرصة للأجهزة الفنية لحسم ملامح التشكيل الأساسي قبل بداية الموسم، وخصوصًا في ظل الضغط الجماهيري الكبير على الفرق الكبرى لتحقيق نتائج سريعة.

دور قواعد القيد في ضبط السوق

يُذكر أن قواعد القيد المعتمدة تلعب دورًا مهمًا في تنظيم سوق الانتقالات، سواء من حيث عدد اللاعبين المسموح بقيدهم، أو عدد اللاعبين الأجانب، إلى جانب اشتراطات السن والمسابقات المختلفة.

وتهدف هذه الضوابط إلى تحقيق قدر من التوازن الفني بين الفرق، والحد من العشوائية في انتقالات اللاعبين.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات كثيرة على الساحة الكروية، مع بدء إعلان الأندية تباعًا عن صفقاتها الجديدة.

استعدادات لوجستية ورقابية

من جانبه، أكد اتحاد الكرة أنه تم تجهيز المنظومة الإلكترونية لتسجيل القوائم، مع تخصيص فرق عمل لمتابعة عمليات القيد وحل أي مشكلات قد تظهر خلال المرحلة، مشددًا على التزام الأندية بمواعيد القيد المحددة لتفادي أي مشكلات إدارية قد تحرمها من قيد لاعبيها الجدد.

انطلاقة ساخنة للموسم الجديد

مع بدء فترة القيد يوم 11 يونيو، تنطلق فعليًا تحضيرات الأندية المصرية لموسم 2025-2026، وسط طموحات كبيرة، وضغوط جماهيرية لا تهدأ، وسوق انتقالات واعد قد يحمل مفاجآت مدوية في قادم الأيام.

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