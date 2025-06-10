الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

50 جنيها للكيلو، أسعار الليمون في سوق 6 أكتوبر للجملة (فيديو وصور)

الليمون في سوق الجملة،
الليمون في سوق الجملة، فيتو

شهدت أسعار بيع الليمون في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت الأسعار بين 30 و50 جنيهًا للكيلو الواحد، مما أثار قلق تجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تشير المصادر من داخل السوق إلى أن عدة عوامل تتحكم في تحديد أسعار الليمون، حيث يلعب عامل الجودة دورًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي. كما تؤثر كمية المعروض اليومي من الثمار على حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا حسب قانون العرض والطلب.

يبلغ متوسط سعر بيع الليمون في السوق حوالي 40 جنيهًا للكيلو، بينما تباع الأصناف عالية الجودة بأسعار تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو الواحد. في المقابل، تتوفر أصناف بجودة أقل بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو.

تأثير الموسمية على الأسعار

تتأثر أسعار الليمون بالعوامل الموسمية والمناخية، حيث تشهد فترات معينة من العام ارتفاعًا في الأسعار نتيجة قلة المعروض، بينما تنخفض في مواسم الإنتاج الوفير.

عبر عدد من تجار السوق عن قلقهم من التذبذب المستمر في الأسعار، مؤكدين أن هذا الوضع يؤثر على حركة البيع والشراء ويخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق.

 تأثير على أسواق التجزئة

انعكست هذه الزيادات على أسعار البيع في أسواق التجزئة المحلية، حيث وصلت أسعار بيع الليمون للمستهلك النهائي إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

 توقعات السوق

يترقب المتعاملون في السوق تطورات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول موسم جديد قد يشهد تغيرات في حجم المعروض من هذه السلعة الأساسية في المطبخ المصري.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر يعد من أهم أسواق الخضروات والفاكهة في محافظة الجيزة، ويمد العديد من أسواق التجزئة في المناطق المجاورة بمختلف أنواع المنتجات الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الليمون الخضروات والفاكهة المطبخ المصري بمحافظة الجيزة بمدينة 6 أكتوبر حركة الاسعار سوق الجملة

الأكثر قراءة

تعليم الجيزة تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

مليون جنيه وديعة وتعليم مجاني لابنته، وزير البترول يكرّم شهيد محطة العاشر من رمضان

شاب ينعى نفسه ويتخلص من حياته بعد حرمانه من رؤية أطفاله بالغربية

عقب صدور القانون، 6 شروط حاسمة يجب توافرها للمختصين بالفتوى الشرعية

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتوجه تحذيرا للمصطافين

ننشر قائمة الأهلي الرسمية في كأس العالم للأندية

قرار جديد من حماية المستهلك بشأن أحد منتجات شركة "إيكيا" للأثاث

تهديد للسلم الاجتماعي، لماذا رفضت النقابات المهنية مقترح تعديل قانون الإيجار القديم؟

خدمات

المزيد

أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 10/6/2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. موعد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الذي لا يشكر نعم الله يكون كافرا؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والبركة في المال

مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

المزيد
الجريدة الرسمية