50 جنيها للكيلو، أسعار الليمون في سوق 6 أكتوبر للجملة (فيديو وصور)

شهدت أسعار بيع الليمون في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تراوحت الأسعار بين 30 و50 جنيهًا للكيلو الواحد، مما أثار قلق تجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء.

العوامل المؤثرة على الأسعار

تشير المصادر من داخل السوق إلى أن عدة عوامل تتحكم في تحديد أسعار الليمون، حيث يلعب عامل الجودة دورًا أساسيًا في تحديد السعر النهائي. كما تؤثر كمية المعروض اليومي من الثمار على حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا حسب قانون العرض والطلب.

يبلغ متوسط سعر بيع الليمون في السوق حوالي 40 جنيهًا للكيلو، بينما تباع الأصناف عالية الجودة بأسعار تصل إلى 50 جنيهًا للكيلو الواحد. في المقابل، تتوفر أصناف بجودة أقل بأسعار تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو.

تأثير الموسمية على الأسعار

تتأثر أسعار الليمون بالعوامل الموسمية والمناخية، حيث تشهد فترات معينة من العام ارتفاعًا في الأسعار نتيجة قلة المعروض، بينما تنخفض في مواسم الإنتاج الوفير.

عبر عدد من تجار السوق عن قلقهم من التذبذب المستمر في الأسعار، مؤكدين أن هذا الوضع يؤثر على حركة البيع والشراء ويخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق.

تأثير على أسواق التجزئة

انعكست هذه الزيادات على أسعار البيع في أسواق التجزئة المحلية، حيث وصلت أسعار بيع الليمون للمستهلك النهائي إلى مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة.

توقعات السوق

يترقب المتعاملون في السوق تطورات الأسعار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع دخول موسم جديد قد يشهد تغيرات في حجم المعروض من هذه السلعة الأساسية في المطبخ المصري.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر يعد من أهم أسواق الخضروات والفاكهة في محافظة الجيزة، ويمد العديد من أسواق التجزئة في المناطق المجاورة بمختلف أنواع المنتجات الزراعية.

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