الباعة في سوق عبد المجيد محمود: بنبيع بسعر الجملة ومحتاجين وسائل مواصلات (فيديو وصور)

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سوق عبد المجيد محمود الحضاري بالمقطم، والذي تم تخصيصه لنقل بائعي سوق الزلزال القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة البيع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة خلال جولته التفقدية بالسوق، التي تقع على مساحة 6.8 فدان، أنه يضم أربع مولات بإجمالي 222 محلًا، منها 40 محلًا مخصصًا لبيع الفاكهة والخضار، بالإضافة إلى كافيتريا وساحة كبيرة للتوزيع. وأضاف أن إيجارات المحال تبدأ من 1000 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لمساحة ونوع النشاط.

وأوضح المحافظ أن السوق مزود بأنظمة إنذار ومكافحة حرائق حديثة، ويشمل جميع المرافق الأساسية، بما يضمن الأمان الكامل للبائعين والمواطنين، مؤكدًا ضرورة التزام الباعة بتقديم السلع بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال محمود الفولي، بائع فاكهة بالسوق، إن السوق الجديد يُعد أفضل من سوق الزلزال، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات التسكين في وقت قياسي.

وأكد الفولي أن بيع الفاكهة بسعر الجملة هو نوع من الدعاية لجذب الزبائن وتشجيعهم على زيارة السوق، حيث يباع كيلو الموز بسعر 35 جنيهًا، والكنتالوب العرايشي بـ20 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو البطيخ 15 جنيهًا.

وطالب الفولي بتوفير وسائل مواصلات مباشرة إلى السوق لتسهيل وصول المواطنين، قائلًا: "عاوزين مواصلات للسوق عشان الناس تشترى".

ومن جانبه، قال أشرف عبد الكريم عبد الله، بائع خضار وأحد سكان المقطم، إن الأسعار في متناول الجميع، حيث يباع كيلو الثوم بـ50 جنيهًا، والباذنجان المخطط بـ10 جنيهات، وكذلك الفلفل البلدي، فيما يبلغ سعر الفلفل الألوان 35 جنيهًا للكيلو.

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