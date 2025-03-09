أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025.

أسعارالخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، في السطور الآتية:

اسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الأحد

تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو.

بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيه إلى 7 جنيه بانخفاض نصف جنيه عن سعره السابق.

بين 4 جنيه إلى 7 جنيه بانخفاض نصف جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات بانخفاض 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 12 جنيه إلى 17 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 إلى 16 جنيها بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

اسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا بانخفاض 4 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 20 إلى 30 جنيهًا بانخفاض 5 جنيهات.

اسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 15 إلى 25 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 20 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 20 إلى 30 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 41 جنيهًا بانخفاض 4 جنيهات. تراوح سعر كيلو الملوخية من 20 إلى 35 جنيهًا بارتفاع 10 جنيهات عن أسعار الأمس. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 18 إلى 22 جنيهًا بارتفاع جنيهين عن أسعار الأمس. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 14 إلى 17 جنيهًا بارتفاع جنيهين عن أسعار الأمس. تراوح سعر كيلو البسلة من 9 إلى 13 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 4 إلى 7 جنيهات.

اسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا بانخفاض جنيهين.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا بارتفاع جنيه عن أسعار الأمس.

تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيهًا بانخفاض 20 جنيه عن أسعار الأمس.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 8 جنيهات بانخفاض جنيهين عن أسعار الأمس.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

اسعار الخضار

أسعار الخضار

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا بارتفاع جنيه عن أسعار الأمس.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 65 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

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