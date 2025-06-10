رفع 60 ألف طن مخلفات وقمامة خلال إجازة عيد الأضحى بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تواجدًا ميدانيًا مكثفًا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين دون أي تقصير.

رفع المخلفات والقمامة بشوارع الجيزة

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تمكنت من رفع نحو ٦٠ ألف طن من المخلفات والقمامة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن العيد شهد تكثيفًا لحملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء حفاظًا على النظافة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال نُفذت من خلال هيئة النظافة والتجميل والوحدات المحلية بشكل دوري خلال الفترتين الصباحية والمسائية حيث تم تسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة إلى جانب فرق ومعدات النظافة، لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء مظهر حضاري لائق بالمحافظة.

ولفت إلى دعمه الكامل لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمراكز.

بدء أعمال إصلاح وتهذيب وصيانة المزروعات والنباتات

كما كلّف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بقيام قطاعات الحدائق بنطاق أحياء الجيزة ببدء أعمال إصلاح وتهذيب وصيانة المزروعات والنباتات والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ حملات نظافة وتجريد موسعة وصيانة المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بالطرق الرئيسية.

ووجّه المحافظ كذلك جميع الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة لرفع كفاءة محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، من حيث النظافة وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين، وذلك تزامنًا مع انطلاق العملية الامتحانية خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة أن فرق العمل بالهيئة كثّفت جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بالتنسيق مع الأحياء والمراكز حيث تم توزيع المعدات والعمال على المناطق ذات الكثافات السكانية العالية وأماكن التجمعات لضمان سرعة الاستجابة ورفع المخلفات أولًا بأول.

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