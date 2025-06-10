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خارج الحدود

رولز رويس تفوز بمناقصة بناء مفاعلات نووية صغيرة فى بريطانيا

مفاعلات نووية صغير
مفاعلات نووية صغير فى بريطانيا، فيتو

فازت شركة رولز رويس بمسابقة لتكون أول شركة تسعى لبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة فى المملكة المتحدة، وذلك فى إطار جهود حكومية لدفع بريطانيا إلى آفاق تكنولوجيا الطاقة النووية.

 100 مع شركتين مملوكتين للولايات المتحدة

وفقا لصحيفة الجارديان، أعلنت شركة الطاقة البريطانية العظمى عن رولز رويس كمقدم العرض المفضل للبرنامج، بعد منافسة مطولة تنافست فيها الشركة المصنعة المدرجة فى مؤشر فوتسى 100 مع شركتين مملوكتين للولايات المتحدة، وجاء هذا الإعلان فى إطار جهود حكومية لتعزيز الطاقة النووية، حيث وعدت باستثمار 14.2 مليار جنيه إسترليني لبناء محطة الطاقة الكبيرة "سيزويل سى" فى سوفولك.

 مراجعة الإنفاق التي من المقرر أن تعلن عنها وزيرة المالية

ستشكل الاستثمارات النووية جزءًا رئيسيًا من مراجعة الإنفاق التي من المقرر أن تعلن عنها وزيرة المالية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى تحويل الانتباه عن التراجع عن مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين.

ستنتج محطة "سيزويل سي" 3.2 جيجاوات من الطاقة، وهي طاقة كافية لتزويد حوالي 6 ملايين منزل بالطاقة. في المقابل، ستوفر مفاعلات رولز رويس الصغيرة المعيارية (SMRs) حوالى 470 ميجاوات لكل منها، وذكر بيان حكومي منفصل أن هذه المفاعلات ستولد مجتمعةً ما يصل إلى 1.5 جيجاوات من الكهرباء، مما يشير إلى أن رولز رويس ستحصل على إذن لبناء ثلاث مفاعلات صغيرة معيارية على الأقل.

 الوضع الراهن الخالي من الطاقة النووية

وصرح وزير الطاقة، إد ميليباند، قائلًا: "نحن بصدد إنهاء الوضع الراهن الخالي من الطاقة النووية كجزء من خطتنا للتغيير، وندخل عصرًا ذهبيًا للطاقة النووية مع أكبر برنامج بناء منذ جيل".

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مفاعلات نووية المملكة المتحدة شركة رولز رويس بريطانيا تكنولوجيا الطاقة النووية

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