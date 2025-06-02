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خارج الحدود

بريطانيا تعلن استثمار 15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج الرؤوس النووية

كير ستارمر
كير ستارمر

 قال  رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الإثنين، إنه سيتم استثمار 15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج رؤوس نووية سيادية كضامن أساسي لأمننا ودفاعنا.

 

ستارمر يعلن استثمار 15 مليار جنيه إسترليني في إنتاج الرؤوس النووية

 وأعلن ستارمر عن خطة شاملة لإصلاح الجيش البريطاني، تتضمن توسيعا مكلفا للرادع النووي للبلاد، لكنه رفض تحديد موعد تحقيق المملكة المتحدة لهدفها الرئيسي المتمثل في إنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

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وأكد ستارمر أن المملكة المتحدة ستنتقل إلى حالة "جاهزية قتالية" استجابة للتهديدات المتزايدة وتفاقم عدم الاستقرار في العالم، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حكومته عن خطط لاستثمار 15 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) في برنامجها للرؤوس الحربية النووية، وبناء ما يصل إلى 12 غواصة في إطار شراكة AUKUS التي تديرها مع الولايات المتحدة وأستراليا.

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رئيس الوزراء البريطاني الرؤوس النووية المملكة المتحدة

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