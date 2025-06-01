محافظ أسيوط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من اللجان (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم، جولة ميدانية لتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي ناصر الثانوية العسكرية وناصر الإعدادية بنين بمدينة أسيوط، وذلك ضمن متابعته المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، التي انطلقت أمس وتستكمل اليوم في يومها الثاني وسط أجواء من الانضباط والالتزام.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس حي شرق.

محافظ أسيوط يتفقد لجان مدرسة ناصر الثانوية العسكرية

وبدأ محافظ أسيوط جولته، بتفقد عدد من لجان مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، حيث حرص على الاستماع لآراء الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى وضوح الأسئلة، مشيدًا بحالة الانضباط داخل اللجان، كما تفقد لجان مدرسة ناصر الإعدادية بنين، واطمأن على توافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات، من حيث الإشراف والانضباط وتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

وأكد محافظ أسيوط، أن المتابعة الميدانية تهدف إلى ضمان انتظام العملية الامتحانية، وتوفير بيئة آمنة وهادئة تمكن الطلاب من التركيز وأداء امتحاناتهم بأفضل صورة، مشددًا على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أو المعلمين.

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر، أن ما يقرب من 80 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام داخل 237 لجنة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن امتحانات اليوم شملت مادتي اللغة الإنجليزية والعلوم، وقد جرت في أجواء منتظمة وهادئة دون تسجيل أي مشكلات.

وأشار محافظ أسيوط إلى التنسيق الكامل بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية لتأمين اللجان، وضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية، لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، ترتبط بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وغرفة عمليات المديرية، لمتابعة سير الامتحانات أولًا بأول كما شدد على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش، وضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، حفاظًا على تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي ختام جولته، وجه محافظ أسيوط رسالة دعم للطلاب قائلًا: "أثق في وعيكم وقدرتكم على تحقيق النجاح والتفوق، فهذه المرحلة تمثل محطة مهمة في مسيرتكم التعليمية، ونحن جميعًا هنا لدعمكم وتوفير كل سبل النجاح لكم."

من جانبه، أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن اليوم الأول للامتحانات مر دون تسجيل أية شكاوى، مشيرًا إلى التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء من قبل الطلاب أو المراقبين مضيفًا أن جميع الأسئلة تمت طباعتها بطريقة واضحة باستخدام الحاسب الآلي، وجاءت من داخل المقررات الدراسية ووفقًا للوائح المنظمة.

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