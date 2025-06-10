الثلاثاء 10 يونيو 2025
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غدا بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة المنوفية

إمتحانات الشهادة
إمتحانات الشهادة الإعدادية 2025

 يبدأ كنترول الشهادة الإعدادية، بمحافظة المنوفية، غدا الأربعاء، عمليات تصحيح امتحانات الترم الثانى 2025 بمادتى الجبر واللغة العربية.

ويستمر تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية لمدة أسبوع، ثم تبدأ عمليات رصد وتجميع الدرجات تمهيدا لاعتماد النتيجة من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم.

 

جدول تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

 يبدأ التصحيح غدًا الأربعاء بمادتى الجبر واللغة العربية، ثم يتم استئنافه الخميس بثلاث مواد هم الدراسات والعلوم واللغة الإنجليزية، والجمعة بمادتي الحاسب الالى والتربية الفنية، والسبت بالتربية الدينية والهندسة.

ويأتى ذلك بسبب عدم تجهيز أوراق الإجابات للتصحيح، حيث يتم تخصيص رقم سري لكل ورقة إجابة وهو ما لم يتمكن كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية منه الأيام الماضية بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك التى أعقبت الامتحانات مباشرة.

وتستمر عمليات التصحيح لأكثر من أسبوع ثم يتم تجميع ورصد الدرجات ومراجعة أخيرة قبل اعتماد النتيجة رسميًا وإتاحتها للطلاب وأولياء الأمور.

 

خطوتان تتسببان فى تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى

 ويقوم كنترول الشهادة الإعدادية بخطوتين إضافيتين دائما فى أعمال تصحيح الامتحانات فى الترم الثانى وهما:

تجنيب أوراق الطلاب الذين يتبقى لهم نصف درجة إلى درجتين فى كل المواد ليعاد عرضهم مرة أخرى على موجهي المواد فيما يعرف فى أوساط الطلاب (بدرجات الرأفة)، حيث تتم مراجعة ورقة الإجابة الخاصة بالطالب مرة أخرى، وفى حالة عدم استحقاقه للحصول على أى درجة تترك الورقة دون أى تعديل بالدرجات، ويستغرق ذلك عدة أيام.

الخطوة الثانية وهى إضافة نتيجة الترم الأول على نتيجة الترم الثانى، وتعد هذه هى الخطوة الأخيرة التى يقوم بها كنترول الشهادة الإعدادية قبل إعتماد النتيجة رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

 

كلمة "من" بدون تشكيل تثير أزمة بامتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنوفية

 وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، قال إنه نظرا لعدم وضوح تشكيل كلمة (من) في ورقة أسئلة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، سوف يتم احتساب الإجابة على سؤال إذاعة البيان الأول لثورة ٢٣ يوليو صحيحة في حالتين: ١. محمد أنور السادات ٢. الإذاعة المصرية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2025

وكشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025.

وأكد وكيل تعليم المنوفية، فى تصريحات لـ “فيتو”، أن النتيجة سيتم إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات.

انتهاء امتحانات الإعدادية بالمنوفية

وأنهى 86 ألفا و12 طالبًا وطالبة بمحافظة المنوفية، امتحانات الشهادة الإعدادية الأربعاء الماضى بـ 400 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بمشاركة 14 ألفًا و112 (رئيس لجنة ـ مراقب أول – مراقب ـ ملاحظ ـ إداري) بجميع لجان الإدارات.

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