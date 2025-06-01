الأحد 01 يونيو 2025
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محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية للاطمئنان علي انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

 

 جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم، ونهى حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، وسيد شعبان رئيس حي غرب.

 


وشملت الجولة تفقد لجان الامتحانات بمدارس المساعي المشكورة الإعدادية الجديدة بنات والتي تضم 14 لجنة بـ267 طالبة والمساعي القديمة بنات 14 لجنة بـ 288 طالبة بنطاق حي غرب شبين الكوم، حيث يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

سؤال الطلاب على الأسئلة

وحرص المحافظ على التسجيل في دفتر الزيارات ومتابعة انتظام اللجان والاطمئنان من الطلاب علي مستوى سهولة الأسئلة والتأكد من توفير المناخ الملائم لسير الامتحانات والالتزام بالضوابط والتوجيهات المنظمة لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وخلال تفقده وفى لفتة إنسانية وزع محافظ المنوفية بونات مواد غذائية مجانية على عمال المدارس دعمًا لهم.

86 ألف طالب وطالبة يؤدون الإمتحانات بـ 400 لجنة


وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم لمحافظة المنوفية أنه تم تجهيز 400 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة علي جميع الإدارات التعليمية لاستقبال 86 ألف و12 طالب وطالبة بمشاركة 14 ألف و112 ( رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري ) بجميع لجان الإدارات، مؤكدًا على أن هناك متابعة يومية لكافة اللجان على مستوى المحافظة لمتابعة سير العملية الإمتحانية وتذليل العقبات واتخاذ اللازم في هذا الشأن.   

 


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي ضرورة المتابعة اليومية لسير الامتحانات والرصد الفوري لأية معوقات بما لا يعرقل المنظومة التعليمية طوال فترة انعقاد الامتحانات، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية امتحان مادة اللغة العربية شبين الكوم التعليمية محافظة المنوفية إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2025

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