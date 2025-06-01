تعليم المنوفية تكشف عن استخدامها تطبيقا لكشف وجود هواتف محمولة بلجان امتحانات الإعدادية

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تجربة تطبيق جديد داخل جميع لجان امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة المحافظة لكشف أماكن تواجد الهاتف المحمول.

التطبيق يساعد فى كشف أماكن الهواتف المحمولة



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه بالفعل تم تجربة التطبيق أمس في أول أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية داخل عدد من لجان المحافظة ومن خلاله تم ضبط عدد من حالات الغش عبر الهاتف المحمول.

وأكد وكيل تعليم المنوفية على أنه اليوم تم تعميمه في عدد أكبر من اللجان الإمتحانية، وبالفعل تم ضبط هاتف محمول داخل لجنة مدرسة المساعي القديمة بشبين الكوم خلال الدقائق الأولى من بدء الامتحان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.