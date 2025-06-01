الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سهل ومباشر، امتحان العربي يرسم البسمة على وجوه طلاب الإعدادية بالمنوفية (فيديو)

طلاب الإعدادية
طلاب الإعدادية

سيطرت حالة من الفرحة على طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، عقب أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية فى ثانى أيام الامتحانات وذلك بسبب سهولة الأسئلة.

وقال محمد سامى أحد الطلاب لـ فيتو إن الامتحان أسهل من امتحان الترم الأول، لافتًا إلى أنهم توقعوا أن يكون أصعب من ذلك وخاصة فى سؤال النحو.

تعليم المنوفية تكشف عن استخدامها تطبيقا لكشف وجود هواتف محمولة بلجان امتحانات الإعدادية

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تجربة تطبيق جديد داخل جميع لجان امتحانات الشهادة الاعدادية على مستوى محافظة المحافظة لكشف أماكن تواجد الهاتف المحمول.

التطبيق يساعد فى كشف أماكن الهواتف المحمولة


وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه بالفعل تم تجربة التطبيق أمس في أول أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية داخل عدد من لجان المحافظة ومن خلاله تم ضبط عدد من حالات الغش عبر الهاتف المحمول.

 

وأكد وكيل تعليم المنوفية على أنه اليوم تم تعميمه في عدد أكبر من اللجان الإمتحانية، وبالفعل تم ضبط هاتف محمول داخل لجنة مدرسة المساعي القديمة بشبين الكوم خلال الدقائق الأولى من بدء الامتحان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية، وامتحان مادة التربية الرياضية لطلاب المدارس الرياضية.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إمتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 الترم الثانى امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 الفصل الدراسى الثانى

مواد متعلقة

تعليم المنوفية تكشف عن استخدامها تطبيقا لكشف وجود هواتف محمولة بلجان امتحانات الإعدادية

محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

الجبر والإنجليزي يرسمان البسمة على وجوه طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية (فيديو)

امتحانات الشهادة الإعدادية، إغماء طالبة داخل لجنة ونقلها لمستشفى بالمنوفية

ضبط طالب بالشهادة الإعدادية بعد تصويره امتحان الجبر بالمنوفية

إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية

ضبط ملاحظ يحاول تصوير ورقة امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بالمنوفية

عامل خمسيني ينهي حياته شنقا في المنوفية

الأكثر قراءة

موقف أفشة من الرحيل عن الأهلي

سيندم الجميع دون استثناء، رسالة غامضة لتوفيق عكاشة

حريق هائل جراء انفجار تانك بنزين بمحطة وقود في العاشر من رمضان (صور)

مصدر بالأهلي يكشف قيمة صفقة استعارة بيكهام

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 1-6-2025 في الأسواق

حفيد نوال الدجوي يكشف أسرارا جديدة في مصرع شقيقه، ويشكك في رواية محامي إنجي وماهي

لاعب جديد يرحل عن الأهلي، تعرف على التفاصيل

تعليم القاهرة: إحالة رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية ومراقب وأمن لجنة للشئون القانونية تمهيدا للإحالة للنيابة العامة

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 1-6-2025 في الأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 1-6-2025 ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

المزيد

انفوجراف

سيطرة مصرية على أقوى دوري في العالم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء اليوم السابع من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

في ذكرى وفاته، أبرز المحطات في حياة الشيخ محمد النادي ونوادر تلاوته (فيديو)

دعاء اليوم السادس من ذي الحجة للصائمين وغيرهم

المزيد
الجريدة الرسمية