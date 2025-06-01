ضبط ساعات ذكية وطالب بعد تصويره امتحان العربي بإعدادية المنوفية

واصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، امتحاناتهم لليوم الثاني علي التوالي، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم في مادة اللغة العربية والتربية الرياضية الخاصة بمدارس التربية الرياضية.

وقال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه من خلال متابعته الميدانية لعدد من المدارس، واستنادًا إلى التقارير الواردة من الإدارات التعليمية إلى غرفة العمليات الرئيسية، برئاسة طارق محمد سعد الدين، وكيل المديرية ورئيس غرفة العمليات الرئيسية.

وتم رصد الآتي:

وصول أوراق أسئلة الامتحان لجميع اللجان فى المواعيد المحددة ولا يوجد أي تأخير، وإصابة رئيس لجنة مدرسة العجايزة الجديدة للتعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية، بحادث أثناء عودته لمنزله أمس السبت ٢٠٢٥/٥/٣١ وتم تصعيد المراقب الأول بدلا منه.

استبعاد ملاحظ بلجنة بإدارة قويسنا التعليمية لحيازته تليفون محمول بالمخالفة للتعليمات وتم استبعاده من العمل باللجنة وإحالته للشئون القانونية.

رصد تداول امتحان العربى

كما تم ضبط طالبة بمدرسة المساعى القديمة ع بنات بشبين الكوم بحوزتها تليفون محمول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد تداول الورقة الثانية من امتحان اللغة العربية الساعة ۱۰٫۱٥ ص عبر مواقع التواصل الاجتماعى صادرة من طالب بمدرسة الشهيد محمد أحمد زناتي ع بأم خنان بإدارة قويسنا التعليمية، وتم التحفظ على التليفون المحمول وإحالة الموضوع للشئون القانونية.

ضبط سماعة بلوتوث بحوزة طالبة

فضلا عن ضبط طالبة بمدرسة سبك الضحاك ع بنات بإدارة الباجور التعليمية بحوزتها سماعة أذن إلكترونية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وضبط طالب بلجنة بمدرسة الرسمية المتميزة لغات بشبين الكوم بحوزته تليفون محمول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بمدرسة الشهيد السيد صلاح ع بكفر طنبدى إدارة شبين الكوم التعليمية بحوزتها تليفون محمول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وضبط عدد (٦) طلبة بلجنة بمدرسة الإعدادية القديمة بنين بشبين الكوم وبحوزتهم ساعة سمارت، وتليفون محمول، ساعة ذكية.

وتم ضبط طالبة بلجنة بمدرسة النهضة ع بالرمالي(قويسنا) وبحوزتها تليفون محمول وتم التحفظ على التليفون المحمول وإحالة الموضوع للشئون القانونية.

وأكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الشهادة الإعدادية على عدم تلقيها أى بلاغات تعرقل سير.

نسبة حضور الطلاب

وبلغت إحصائيات الحضور والغياب لطلاب الشهادة الإعدادية العامة اليوم النحو التالي:-

الفترة الأولى اللغة العربية والخط العربي حضور (85993) بنسبة. 98.9%، والفترة الثانية تربية رياضية خاصة بمدارس التربية الرياضية حضور(162) بنسبة 100%.

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