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محافظات

موعد بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

موعد بدء تصحيح إمتحانات
موعد بدء تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

قال الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية: إن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة سيتم مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وأشار وكيل وزارة التعليم بالمنوفية فى تصريحات لـ فيتو إلى أن التصيحح سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، على أن يستمر لمدة أسبوع، ثم تبدأ عمليات رصد وتجميع الدرجات، تمهيدا لإعلان النتيجة بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

كلمة "من" بدون تشكيل تثير أزمة بامتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وكان الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه نظرا لعدم وضوح تشكيل كلمة ( من ) في ورقة أسئلة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية، سوف يتم احتساب الإجابة على سؤال إذاعة البيان الأول لثورة ٢٣ يوليو صحيحة في حالتين: ١. محمد أنور السادات ٢. الإذاعة المصرية.

 

إنتهاء إمتحانات الإعدادية بالمنوفية

وأنهى 86 ألف و12 طالبًا وطالبة بمحافظة المنوفية، امتحانات الشهادة الإعدادية الأربعاء الماضى بـ 400 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية بمشاركة 14 ألفًا و112 (رئيس لجنة ـ مراقب أول – مراقب ـ ملاحظ ـ إداري) بجميع لجان الإدارات.

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