إصابة 3 طلاب بحالات إغماء في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

واصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية امتحاناتهم لليوم الأخير، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم في مادة الهندسة فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية.

وقال الدكتور محمد صلاح وكيل الوزارة، أنه من خلال متابعته لبعض المدارس، وبناءً علي التقارير الواردة من الإدارات التعليمية لغرفة العمليات الرئيسية برئاسة طارق محمد سعد الدين وكيل المديرية، ورئيس غرفة العلميات الرئيسية بالمديرية تم رصد الآتي:

وصول أوراق أسئلة الامتحان لجميع اللجان الامتحانية فى المواعيد المحددة ولا يوجد أى تأخير، الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ومعدة وفق مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة.

تم رصد نشر وتداول ورقة امتحان الهندسة بعد بدء الامتحان الساعة 9.45 ص عبر مواقع الغش الإلكترونى تخص لجنة الشيخ عبد الحليم بدر ع بأبنهس بإدارة قويسنا التعليمية وتم ضبط طالب وبحوزته تليفون محمول تم التحفظ عليه وتم إحالته للشئون القانونية.

كما تم ضبط طالب بلجنة الشهيد جزار ب بطه شبرا بإدارة قويسنا التعليمية وتم التحفظ على التليفون المحمول وتم إحالته للشئون القانونية، وطالب بالشهيد مصطفى راشد ب بمصطاى بإدارة قويسنا التعليمية وتم التحفظ على التليفون المحمول وتم إحالته للشئون القانونية.

ضبط طالبتين في لجنة المساعى القديمة ع بشبين الكوم بإدارة شبين الكوم التعليمية بحوزتهم تليفون وتم التحفظ على التليفونات وتم إحالتهم للشئون القانونية، وضبط طالبة لجنة الشهيد احمد مرسي ب بزوير بإدارة شبين الكوم التعليمية وتم التحفظ على التليفون المحمول وتم إحالتها للشئون القانونية.

شهدت لجنة بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية بإدارة السادات التعليمية، إصابة طالب بحالة اغماء وتم نقله بسيارة الاسعاف إلى مستشفى السادات العام، وإصابة طالب بلجنة بمدرسة محمد ممدوح مرعى ت أ مرعى بدناصور إدارة الشهداء التعليمية بحالة إغماء وتم نقلها بسيارة الاسعاف رقم 8739 إلى مستشفى الشهداء العام.

كما تم رصد نشر وتداول ورقة امتحان التربية الدينية بعد بدء الامتحان الساعة 12.05 ص عبر مواقع الغش الإلكتروني تخص لجنة كفر أبشيش ع بقويسنا التعليمية وتعذر الوصول لمصدر الورقة وجاري التحقيق.

إصابة طالبة بلجنة بمدرسة شنتنا الحجر ع بنات بادارة بركة السبع التعليمية بحالة إعياء وتم علاجها عن طريق طبيب سيارة الإسعاف داخل اللجنة واستكملت الامتحان، ولم تتلق غرفة العمليات أى بلاغات تعرقل سير الامتحانات.

بلغت إحصاء عدد الطلبة اليوم حضور (٨٤٥٢٥ ) طالب وطالبة فى مادة الهندسة فى الفترة الأولى فكان الحضور بنسبة ٩٨.٩٪، وقد حضر( ٨٥٠٦٨) طالب وطالبة فى مادة التربية الدينية فى الفترة الثانية، فكان الحضور بنسبة ٩٨.٩٪.

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