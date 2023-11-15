الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

قناع الدقيق والخيار لتفتيح البشرة وغلق المسام الواسعة

المسام الواسعة، فيتو
المسام الواسعة، فيتو

المسام الواسعة من المشكلات التى تظهر بالبشرة وتعاني منها الفتيات كثيرًا خاصة صاحبات البشرة الدهنية، وهى تؤثر على جمال البشرة.

والمسام الواسعة تسبب البثور السوداء وحب الشباب ومشاكل أخرى عديدة، لذا تحاول الفتيات دائما التخلص منها نهائيًّا.

 

قناع الدقيق والخيار لتفتيح البشرة وغلق المسام الواسعة 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع الدقيق والخيار لتفتيح البشرة وغلق المسام الواسعة.

المكونات:

3 ملاعق دقيق

ثمرة خيار

الطريقة:

  • نحضر الكبة ونضع بها الخيار ونشرب جيدا حتى نحصل على قوام ناعم مثل العصير.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق ونصب عليه 3 ملاعق كبيرة عصير الخيار.
  • ثم نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • ثم نمرر قطنة مبللة بماء الورد على البشرة ونتركها تجف.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
قناع الدقيق والخيار لتفتيح البشرة وغلق المسام الواسعة، فيتو 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية لتفتيح بشرتك 5 درجات من أول استخدام

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فتَّحى بشرتك من أول استخدام بمكونات من مطبخك

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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المسام الواسعة غلق المسام الواسعة قناع الدقيق والخيار قناع الدقيق والخيار لتفتيح البشرة وغلق المسام الواسعة العناية بالبشرة البشرة الدهنية نادية محمد خبيرة التجميل

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