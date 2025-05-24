الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

الزمالك يقترب من ضم موهبة يانج أفريكانز ويقدم عرضا بـ مليون دولار

كليمان مزيزي لاعب
كليمان مزيزي لاعب يانج أفريكانز، فيتو

قال الإعلامي جمال الغندور إن مسئولي نادي الزمالك قدموا عرضًا إلى نادي يانج أفريكانز التنزاني من أجل التعاقد مع كليمان مزيزي، صاحب الـ 21 عامًا.

مليون دولار لضم مزيزي

وأضاف أن عرض الزمالك وصل إلى مليون دولار، على أن يتم دفع 750 ألف دولار كاش ويتم تقسيط المبلغ المتبقى لنادي يانج أفريكانز التنزاني".

وواصل: "كليمان تلقى العديد من العروض في الوقت الحالي، وتنوى إدارة نادى أفريكانز عقد جلسة مع اللاعب خلال 48 ساعة للرد على عرض الزمالك".

أرقام مزيري مع يانج أفريكانز

وأكد أن مزيزى شارك مع ناديه في 24 مباراة في الموسم الحالي بمعدل 1050 دقيقة لعب، في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عامًا، وهو ما دفع لجنة التخطيط للتفكير في اللاعب".

الزمالك يفوز على بتروجيت

فاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

وسجل رشاد المتولي لاعب بتروجيت الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 24. فيما سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التعادل الأول للأبيض في مرمى بتروجيت بالدقيقة 30 من علامة الجزاء


وأحرز أحمد عبد الرحيم (إيشو) الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 49 في شباك بتروجت.

ثم اختتم محمود عبد الرازق شيكابالا ثلاثية الزمالك في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

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