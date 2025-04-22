أمريكا في إيد غير أمينة، سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي بواشنطن في وجود الخدمة السرية

شيء لا يصدقه عقل، حيث تعرضت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، المنوط بها الردع والسيطرة الأمنية لسرقة حقيبتها الشخصية خلال عشاء عائلي لمطعم راقٍ وسط العاصمة واشنطن بمناسبة عيد الفصح وفي وجود فريق الحماية المكلّف بتأمينها.

سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي في مطعم بواشنطن

الواقعة التي أكدتها وزارة الأمن الداخلي، جرت، مساء الأحد، في مطعم “كابيتال برجر” في شارع سيفينث، حيث كانت الوزيرة تتناول العشاء مع عائلتها، حين تمكن شخص يرتدي كمامة طبية من التسلل وسرقة حقيبتها، ثم غادر المكان بهدوء، كما أظهرت كاميرات المراقبة، بحسب صحيفة واشنطن بوست، الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام بأن حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نوم، كان فيها مبلغ نقدي كبير، وبعض مستلزماتها سُرقت منها وهي تتعشى في أحد مطاعم مدينة واشنطن.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلوجلين، الخوض في تفاصيل الحادث، لكنها أكدت صحة الواقعة، وأن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي أيضًا على شيكات، وأدوية، ومفاتيح، إلى جانب النقود والوثائق التعريفية.

وتوصل عناصر الخدمة السرية المكلفون بحماية الوزيرة، باستخدام بيانات كاميرات المراقبة في المطعم، إلى أن الحقيبة سُرقَت من قبل رجل أبيض مجهول الهوية يرتدي قناعًا طبيًّا.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن الخدمة السرية قد بدأت تحقيقا في واقعة السرقة.

من جانبه، أوضح دون ميهاليك، العميل السابق في الخدمة السرية والذي سبق له حماية الرئيسين جورج دبليو. بوش وباراك أوباما، أن مثل هذه اللقاءات العائلية غالبًا ما تشهد تخفيفًا للوجود الأمني مراعاة للخصوصية، مقارنة بالفعاليات الرسمية، وهو ما قد يفسر ثغرة الحماية في هذه الحالة.

وأوضح أن فريق حماية نويم، ليلة الأحد، كان من المفترض أن يشمل عملاء يرافقون الموكب، وعملاء نوبة منتشرين حول المطعم، وعميلًا ميدانيًا يؤمن الموقع مسبقًا.

وبحسب توم لينش، المتحدث باسم شرطة العاصمة، فإن الشرطة المحلية لم تشارك في التحقيق، ولم يرد ممثل عن شركة "داردن ريستورانتس"، المالكة لسلسلة مطاعم "كابيتال برجر"، على طلب للتعليق.

ولم تُصدر الوزيرة أي تعليق رسمي بعد، سوى صورة عائلية نشرتها على منصة إكس قبل الحادث بساعات، تُظهر لحظة عيد فصح دافئة قد تُصبح الآن ذكرى ترافقها الكثير من الأسئلة الأمنية.

وزارة الأمن الداخلي سارعت لتأكيد أن الحادث قيد المتابعة، وأن كل الإجراءات الضرورية، من إلغاء المستندات إلى تأمين الحسابات، جرت فورًا بعد اكتشاف السرقة.

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