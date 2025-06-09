ترامب يتهم الديمقراطيين بمحاولة تحريك الشارع الأمريكي ويكشف كواليس مكالمة نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين: "الديمقراطيون خسروا الانتخابات ويريدون تحريك الشارع الآن"، لافتا إلى أن أعمال الشغب في لوس أنجلوس كارثية.

وأضاف ترامب: "إهانة الحرس الوطني لن يكون مسموحا في ظل إدارتي ولا تسامح مع الازدراء ضد الحرس الوطني"، محذرا المحتجين في لوس أنجلوس: إذا بصقتم في وجه الحرس الوطني ستتلقون ضربة أقوى، وقد ننشر المزيد من الحرس الوطني إذا لزم الأمر.

مكالمة ترامب ونتنياهو

وعن المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي مع رئيس وزراء الاحتلال اليوم، قال ترامب: "تحدثت مع نتنياهو عن إيران وملفات أخرى.. نريد التوصل لاتفاق مع إيران بدلا من الموت والدمار.. أقوم بعمل جاد للغاية مع إيران الآن لكن فريق مفاوضيها صعب".

نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس

في سياق متصل، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر ألفي عنصر من الحرس الوطني، وسط احتجاجات في لوس أنجلوس ضد سياسات الهجرة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا عن مصدر رسمي.

وكان ترامب حذر، السبت، من أن الحكومة الفيدرالية قد تتدخل للتعامل مع الاحتجاجات المتصاعدة، ضد المداهمات التي تنفذها سلطات الهجرة بحق المهاجرين غير النظاميين في لوس أنجلوس.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "إذا لم يتمكن حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس من أداء واجبيهما، وهو أمر يعلم الجميع عجزهما عنه، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تتدخل لحل مشكلة أعمال الشغب والنهب بالطريقة التي يجب أن تحل بها".

الاحتجاجات في لوس أنجلوس

وتستمر منذ الجمعة الاحتجاجات في لوس أنجلوس، التي ندد بها نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووصفها بأنها "تمرد" ضد الولايات المتحدة.

والسبت اشتبك أفراد الأمن مع المحتجين في مواجهات متوترة بمنطقة باراماونت جنوب شرقي لوس أنجلوس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.

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