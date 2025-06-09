الثلاثاء 10 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يلمح إلى دعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون أمرًا رائعًا إذا ما تم توقيف الحاكم الديمقراطي لـكاليفورنيا غافين نيوسوم، وذلك في معرض ردّه على سؤال بشأن احتمال حدوث ذلك.

وبحسب تصريح لشبكة "إم. إس. إن. بي. سي" قال غافين نيوسوم: "هيا، أوقِفوني"، ردًا على إعلان كبير مستشاري ترامب لشئون الهجرة توم هومان نيته لذلك.

وردًا على سؤال طرحه عليه صحفي لدى وصوله إلى البيت الأبيض الإثنين، قال الرئيس الأمريكي: "لفعلت ذلك لو كنت توم (هومان)، أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا رائعًا". 

وتابع ترامب متحدثًا عن نيوسوم "إنه يؤدي عملًا فظيعًا".

ورد نيوسوم بحدة في منشور على "إكس" جاء فيه: "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو إلى توقيف حاكم في منصبه.. هذا خط لا يمكن تجاوزه" منددًا بما اعتبره "خطوة لا يمكن إنكارها نحو الاستبداد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكى حاكم ولاية كاليفورنيا

مواد متعلقة

ترامب: لولا قراراتي لكانت لوس أنجلوس مُحيت تماما

أكسيوس: ترامب يتحدث هاتفيا مع نتنياهو اليوم بشأن إيران وغزة

قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة لأمريكا يدخل حيز التنفيذ

الأكثر قراءة

هل يمكن تحويل أموال من المحافظ الإلكترونية إلى خدمة إنستاباي؟

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2025 بمحافظة القاهرة

150 ألف جنيه جدية الحجز، أنظمة سداد شقق الإسكان الحر

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

شقيقة سعاد حسني: مذكراتها الصوتية كانت سببا في مقتلها

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وتحذر من ارتفاع بدرجات الحرارة

الأهلي يدخل معسكر فيفا المغلق استعدادا لمونديال الأندية

ترامب يلمح إلى دعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا

خدمات

المزيد

الكندوز الصغير بـ 500 جنيه، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

هل يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر محفظة بنك مصر؟

أسعار سلندرات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه بالأسواق اليوم الإثنين

سعر القصدير اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جامعتان و14 كلية.. الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين رمي جمرة العقبة ورمي بقية الجمرات في أيام التشريق

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بشفاء المريض

ما الحكمة من رمي الجمرات ووقتها وسبب التسمية وأين تذهب؟

المزيد
الجريدة الرسمية