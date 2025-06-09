ترامب يلمح إلى دعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون أمرًا رائعًا إذا ما تم توقيف الحاكم الديمقراطي لـكاليفورنيا غافين نيوسوم، وذلك في معرض ردّه على سؤال بشأن احتمال حدوث ذلك.

وبحسب تصريح لشبكة "إم. إس. إن. بي. سي" قال غافين نيوسوم: "هيا، أوقِفوني"، ردًا على إعلان كبير مستشاري ترامب لشئون الهجرة توم هومان نيته لذلك.

وردًا على سؤال طرحه عليه صحفي لدى وصوله إلى البيت الأبيض الإثنين، قال الرئيس الأمريكي: "لفعلت ذلك لو كنت توم (هومان)، أعتقد أن ذلك سيكون أمرًا رائعًا".

وتابع ترامب متحدثًا عن نيوسوم "إنه يؤدي عملًا فظيعًا".

ورد نيوسوم بحدة في منشور على "إكس" جاء فيه: "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو إلى توقيف حاكم في منصبه.. هذا خط لا يمكن تجاوزه" منددًا بما اعتبره "خطوة لا يمكن إنكارها نحو الاستبداد".

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