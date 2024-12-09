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محافظات

استئناف أعمال الغواصين للبحث عن مفقودين في منطقة سقوط ميكروباص أسيوط

استئناف أعمال البحث
استئناف أعمال البحث عن مفقودين في سقوط سيارة بأسيوط، فيتو

 استأنفت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى التابع لمحافظة أسيوط، أعمالها في البحث عن باقي مفقودين السيارة الميكروباص التي سقطت مساء أمس بالركاب من موقف ديروط في ترعة الإبراهيمية منطقة بحر يوسف.

 

استئناف أعمال البحث عن مفقودين في منطقة حادث أسيوط 

 وكانت قوات الحماية المدنية  بمحافظة أسيوط قررت إيقاف عمليات البحث بعد مواصلة العمل لـ ٥ ساعات في وقت متأخر دون العثور على أي من المفقودين بسبب سوء الظروف والظلام الشديد، بينما استأنفت القوات عمل الغواصين منذ قليل لمواصلة البحث في منطقة أبعد قليلا عن موقع الحادث نظرا لشدة التيار في الترعة.

 

بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة

 وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

 

إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة

 وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث، وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي، كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وقف عمليات البحث عن مفقودين في حادث سقوط ميكروباص بترعة ديروط (صور)

محافظ أسيوط يقرر صرف تعويضات عاجلة لأسر ضحايا حادث ميكروباص ترعة ديروط

 وأشار محافظ أسيوط إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث إنهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين، كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والشيماء عبدالمعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

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