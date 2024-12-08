الأحد 08 ديسمبر 2024
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إنقاذ مصاب وانتشال 4 جثث من ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط

عمليات البحث عن مفقودين
عمليات البحث عن مفقودين بحادث ديروط أسيوط، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط من انتشال 4 جثث، وإنقاذ مصاب من موقع حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية بديروط، فيما تكثف القوات جهودها للبحث عن مفقودين وانتشالهم من الترعة.

 

بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص بموقف ديروط 


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

 

سقوط ميكروباص محملة بالركاب بترعة الإبراهيمية

 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

 

إنقاذ مصاب انتشال 4 جثث من ركاب ميكروباص أسيوط 

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط قبل قليل من استخراج هيكل السيارة الميكروباص، وإنقاذ مصاب وانتشال 4 جثث ضحايا من ركاب الميكروباص، وجار استكمال أعمال البحث عن مفقودين.

الحماية المدنية تكثف جهودها لانتشال ركاب ميكروباص سقط بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

 

جدير بالذكر أن موقف سيارات ديروط / أسيوط يقع في حيز ضيق مباشرة على الجانب الغربي من الترعة الإبراهيمية ولا يوجد أي سور حول الموقف يمنع انحدار السيارات للخلف ودون وجود أي معايير للسلامة بالموقف.

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