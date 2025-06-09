وفد فيفا يعاين أطقم ملابس الأهلي استعداد لمنافسات كأس العالم للاندية

عاين ممثلو الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» معدات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكذلك أطقم الملابس الخاصة بالمباريات والتدريبات، وذلك وفقًا للائحة التسويقية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقام وفد «فيفا» الذي يضم كلا من: جوليرمو توبياس مدير مباراة الافتتاح، وإيما باوليتا منسق المباراة، وأندريا ستريف مدير تسويق المباراة، بالتنسيق مع أحمد الطوخي مدير إدارة تفعيل عقود الرعاية بشركة الأهلي لكرة القدم ومراجعة كافة الأمور ظهر اليوم الإثنين.

وتتواجد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليُّا في مدينة ميامي، حيث معسكر «فيفا» المغلق استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق ١٤ يونيو الجاري بلقاء الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي.

وأنهى الجهاز الإداري كافة الأمور المتعلقة بالإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال، وموعد محاضرات «فيفا» مع الطاقم الإداري والإعلامي والتسويقي للبعثة، بعد الاجتماع الذي جرى في الحادية عشرة صباحًا بحضور ممثلي «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

وتنقل مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي عبر قناة «إم بي سي مصر»، المفتوحة وبشكل مجاني.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

وفاز فريق باتشوكا المكسيكي على الأهلي وديًّا ضمن استعدادات الفريق للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية

وانتهى الوقت الأصلي بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي بهدف لمثله ولجأ الفريقان لركلات الترجيح لتحديد الفائز بينهما في المباراة الودية والتي حسمها باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-3.

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