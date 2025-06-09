فارس كرم يحيي حفلا في الأردن نوفمبر القادم

يحيي الفنان اللبناني فارس كرم حفلا غنائيا في الأردن خلال شهر نوفمبر القادم.

ويقام الحفل في العاصمة الأردنية عمان يوم 7 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

فارس كرم

فارس كرم من مواليد 25 يونيو عام 1973 بقرية جزين في جنوب لبنان، اتجه للغناء منذ صغره، وكانت انطلاقته الفنية الأولى عام 1996، وبعدها أطلق فارس كرم عديدًا من الألبومات التي لاقت رواجًا واسعًا.

وحصل فارس كرم على الميدالية الذهبية من استديو الفن عن فئة الغناء الشعبي.

مرض فارس كرم

وفي سبتمبر 2012 تعرض فارس كرم لوعكة صحية بسبب تصلب الشرايين، وأجرى عملية قسطرة القلب على إثرها وتعافى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.