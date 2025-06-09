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ثقافة وفنون

فارس كرم يحيي حفلا في الأردن نوفمبر القادم

فارس كرم، فيتو
فارس كرم، فيتو

يحيي الفنان اللبناني فارس كرم حفلا غنائيا في الأردن خلال شهر نوفمبر القادم.

ويقام الحفل في العاصمة الأردنية عمان يوم 7 نوفمبر، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

فارس كرم

فارس كرم من مواليد 25 يونيو عام 1973 بقرية جزين في جنوب لبنان، اتجه للغناء منذ صغره، وكانت انطلاقته الفنية الأولى عام 1996، وبعدها أطلق فارس كرم عديدًا من الألبومات التي لاقت رواجًا واسعًا.

 

وحصل فارس كرم على الميدالية الذهبية من استديو الفن عن فئة الغناء الشعبي.

 

مرض فارس كرم

وفي سبتمبر 2012 تعرض فارس كرم لوعكة صحية بسبب تصلب الشرايين، وأجرى عملية قسطرة القلب على إثرها وتعافى.

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فارس كرم المطرب اللبناني فارس كرم الأردن عمان

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