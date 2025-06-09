أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن، البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة على شهادات "بريميوم" و"بلس"، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

هل يمكن تحويل أموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي؟

يتساءل الكثير من عملاء البنوك حول إمكانية تحويل الأموال من المحافظ الإلكترونية إلي خدمة إنستاباي.

وأوضح مسئولو تطبيق إنستاباي أنه في حالة وجود حساب بنكي أو بطاقة ميزة مسبقة الدفع، يمكن للعملاء التحويل لأي بنك مشترك في الخدمة أو لأي محفظة إلكترونية، لكن لا يمكن التحويل من أي محفظة الكترونية لحساب بنكي.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن طريقة التصرف حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي.

وأوضح مسئولو التطبيق أن الحل يكون من خلال عدة خطوات تبدأ بالدخول إلى إدارة الحسابات.

كما تشمل باقي الخطوات في تطبيق إنستاباي ما يلي:

· اضغط على الحسابات الذي لا تتذكر كلمة السر الخاصة به IPN PIN.

· اضغط على إعادة ضبط / إلغاء حظر IPN PIN.

· أدخل 16 رقمًا لرقم بطاقتك السري للبطاقة.

· سوف تتلقى رسالة نصية قصيرة بها كلمة السر لمرة واحدة OTP.

· أدخل OTP.

· أدخل الرقم السري IPN PIN الجديد.

· تأكيد الرقم السري IPN PIN الجديد.

ومن جانب آخر يتساءل عملاء إنستاباي عن الحد الأقصى لربط الحسابات على التطبيق.

وقال مسئولو التطبيق إنه لا يوجد حد معين لعدد حسابات العملاء التي يمكن ربطها.

وأضاف مسئولو تطبيق إنستاباي إنه ومع ذلك، يجب أن تكون جميع الحسابات التي يريد العميل تسجيلها بالتطبيق مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

معنى IPA في تطبيق إ نستاباي

وفي سياق متصل يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسئولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدام عنوان الدفع اللحظي في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 92.6 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 140 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 75 إلى 76 جنيهًا.

سعر الفراخ

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 165.5 جنيه إلى 291 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو من 140.5 جنيه إلى 151 جنيهًا.

أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر البانيه

بلغ سعر البانيه طازج وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة على شهادات "بريميوم" و"بلس"

أعلن البنك التجاري الدولي على موقعه الرسمي عن تخفيض أسعار الفائدة على شهادتي الادخار "بريميوم" و"بلس" ذات العائد الثابت، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك.



وانخفضت أسعار الفائدة على شهادة "بريميوم" للعائد اليومي والشهري بنسبة 1%، لتصل إلى 15.75% و16% سنويًا على التوالي، علمًا بأن الحد الأدنى للشراء يبدأ من مليون جنيه.



أما شهادة "بلس"، فقد انخفض سعر العائد عليها بنسبة 0.5%، ليصبح 15.25% للعائد اليومي و15.5% للعائد الشهري، بحد أدنى للشراء يبدأ من 500 ألف جنيه

جاء هذا القرار عقب تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير.

وأبقى CIB على سعر الفائدة لشهادة "برايم" دون تغيير.

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب رابع أيام العيد

الجنيه الذهب ، ارتفع سعر الجنيه الذهب بشكل كبير بنحو 80 جنيها خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025 رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ليسجل 37360 جنيها بحركة البيع والشراء بالسوق المحلية.

اقرا التالى: آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة، الشعبة: حركة محدودة رابع أيام العيد

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

الجنيه الذهب

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

26.4 مليار دولار.. خبير يكشف السر وراء ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادى: إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل ٨٢.٧٪ لتصل لنحو ٢٦.٤ مليار دولار، خلال ٩ أشهر، في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، مقابل ١٤.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الذى قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضى بمعدل ٦٣.٧٪، لتصل لنحو ٣.٤ مليار دولار على أساس سنوى مقابل نحو ٢.١ مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو ٢٠٢٥ حتى يونيو ٢٠٢٥ لأكثر من ٣٥ مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.

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