آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة، الشعبة: حركة محدودة رابع أيام العيد

الشعبة العامة للذهب، كشفت شعبة الذهب آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر، عقب حالة من الاستقرار رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2025.

وتؤكد الشعبة أن الذهب أكثر ارتباطًا بحركة اونصة الذهب عالميا، وقد تشهد حركة الذهب صعودًا بحوالي 15 جنيها، كما ان هناك حركة محدودة بالأسواق في مصر، بالتزامن مع تغيرات محدودة في حركة أونصة الذهب عالميًا لتتداول في حركة سعرية 20 دولارًا فقط لكنها تظل فوق 3320 دولارا، وسط توقعات بحركة محدودة في الفترة الصباحية.



شعبة الذهب والمعادن الثمينة

ومن جانبه، كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.

السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي

وأضاف واصف، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا.

وأوضح أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية.

وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، بمنتصف حركة تعاملات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، رابع أيام عيد الأضحى، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة.

وتنشر بوابة “فيتو” سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5325 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4660 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37280 جنيها.

الذهب، فيتو

حركة البيع والشراء على الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “فيتو” أنه لا يوجد انهيار فى الأسعار محليا وأن الأسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

الذهب، فيتو

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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الذهب، فيتو

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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