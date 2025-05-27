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اقتصاد

البنك التجاري الدولي ينجح في تحديث شهادة PCI DSS إلى الإصدار الأخير 4.1

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

نجح البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) - أكبر بنك في القطاع الخاص في مصر- في تحديث معايير PCI DSS إلى أحدث إصدار، وهي مجموعة من معايير الأمان المصممة لحماية بيانات حاملي البطاقات، ويؤكد هذا الإنجاز التزام البنك بحماية بيانات عملائه وتطبيق أعلى معايير الأمان.

تجديد شهادة PCI DSS للعام التاسع

وقد نجح البنك التجاري الدولي في تجديد شهادة PCI DSS للعام التاسع على التوالي منذ عام 2017، وتُزود هذه الشهادة المؤسسات بالمعلومات اللازمة لإنشاء بيئة دفع آمنة.

كما تُعزز أمان البيانات، وتزيد من ثقة العملاء، وتُقلل من مخاطر الخسائر المالية، وتُعزز سمعة الشركة، وكجزء من عملية الحصول على شهادة PCI DSS السنوية، يُجسد هذا التحديث نهج البنك التجاري الدولي الديناميكي في الاستجابة لمعايير الأمان الجديدة.

وشملت أحدث التعديلات على معايير الامتثال لمعيار PCI DSS تدابير أمنية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات قطاع المدفوعات، والتي تعزز الأمن كعملية مستمرة، وتُحسّن أساليب وإجراءات التحقق.

وعلاوةً على ذلك تضمنت الشهادة خدمات مبتكرة مثل Apple Pay ورمزية البطاقات، بما يضمن التزام عمليات الدفع الرقمي لدى CIB بأحدث معايير الأمان.

أُجريت عملية الاعتماد من قِبل شركة IGRC SQUARE، وهي شركة استشارية متخصصة تُقدم حلولًا شاملة للحوكمة والمخاطر والامتثال (GCR) في مصر والمملكة العربية السعودية.

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كما تُقدم IGRC SQUARE خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومؤسسات التجارة الإلكترونية وقطاع الرعاية الصحية والقطاعات الحكومية، بما يضمن امتثالا أمنيا وتنظيميا قويا.

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