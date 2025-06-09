بمشاركة 6700 جندي، تفاصيل أكبر عرض عسكري أمريكي في واشنطن منذ عقود (صور)

العرض العسكري الأمريكي، تستعد الولايات المتحدة لإقامة أكبر عرض عسكري منذ عقود داخل العاصمة الأمريكية، إذ نجح الرئيس دونالد ترامب أخيرًا في تحقيق حلمه بإقامة عرض عسكري ضخم في واشنطن 14 يونيو الجاري، وهو اليوم الذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.

وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي مساء اليوم الإثنين: نستعد لتأمين مئات الآلاف خلال العرض العسكري بواشنطن.

أكبر عرض عسكري في العاصمة واشنطن

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، ستشارك في العرض العسكري المرتقب قوات عسكرية ضخمة ومعدات حربية متطورة بأرقام استثنائية، ووفقًا لخطط الجيش الأمريكي، سيضم العرض 28 دبابة من طراز أبرامزM1A1 التي تعتبر من أثقل الدبابات في الخدمة بوزن 70 طنًا لكل منها، إلى جانب 28 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر.

كذلك سيشمل العرض أكثر من 100 مركبة عسكرية أخرى، وقاذفة قنابل من طراز B-25 تعود لحقبة الحرب العالمية الثانية، و50 طائرة هليكوبتر، و6700 جندي، بالإضافة إلي 34 حصانًا واثنان من البغال وكلب واحد، مما يضفي طابعًا تقليديًا على هذا الحدث العسكري الضخم.

تكلفة العرض العسكري الأمريكي

وفقا لـ «نيويورك تايمز»، تقدر تكلفة هذا العرض العسكري الاستثنائي بين 25 إلى 45 مليون دولار، وقد ترتفع التكلفة أكثر نظرًا لالتزام الجيش بإصلاح أي أضرار قد تلحق بشوارع المدينة نتيجة مرور المعدات الثقيلة، بالإضافة إلى تكاليف التنظيف والأمن التي لم تُدرج بعد في التقديرات الأولية.

رغم أن هذا المبلغ يُعتبر جزءًا ضئيلًا من ميزانية البنتاجون المقترحة البالغة 1.01 تريليون دولار للعام المالي 2026، إلا أن التوقيت يثير جدلًا كبيرًا، خاصة وأن إدارة ترامب تسعى لتقليص التمويل المخصص للتعليم والصحة والمساعدات العامة.

جدل بشأن إقامة العرض العسكري في أمريكا

تكشف الصحيفة الأمريكية عن تطور مثير في موقف المؤسسة العسكرية من رغبة ترامب في إقامة عرض عسكري، إذ في ولايته الأولى، واجه ترامب مقاومة شديدة من البنتاجون الذي رفض الفكرة تمامًا حرصًا على إبعاد القوات المسلحة عن السياسة.

وعارض وزير الدفاع السابق جيم ماتيس الفكرة بشدة، حيث قال وفقًا لكتاب"Holding the Line" إنه يفضل "ابتلاع الحمض" على تنظيم مثل هذا العرض. لكن الوضع اختلف تمامًا في ولاية ترامب الثانية، حيث لم تعد هناك موانع من البنتاجون، إذ إن وزير الدفاع الحالي بيت هيجسيث والقادة العسكريين الجدد أظهروا استعدادًا أكبر لتنفيذ رغبات الرئيس، مما يثير تساؤلات حول استقلالية المؤسسة العسكرية.

عيد الجيش وعيد ميلاد الرئيس

بحسب «نيويورك تايمز»، يأتي توقيت العرض العسكري في 14 يونيو ليصادف الذكرى الـ250 لتأسيس الجيش القاري الأمريكي عام 1775، مما يمنح الحدث طابعًا تاريخيًا مهمًا، كما أن الجيش الأمريكي لا يطلق على الحدث "عرض عيد ميلاد ترامب" بل "عرض عيد ميلاد الجيش".

هذا التزامن مع عيد ميلاد ترامب التاسع والسبعين يضفي بُعدًا شخصيًا على الحدث، خاصة أن الخطط تتضمن إمكانية هبوط مظليين من فريق "الفرسان الذهبيين" لتسليم علم أمريكي للرئيس وسط الاحتفالات.

وتتباين الآراء حول هذا العرض العسكري بشكل كبير، كما نقلت نيويورك تايمز عن خبراء ومسؤولين، إذ تساءلت الدكتورة ريسا بروكس، الأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بجامعة ماركيت: "هل الجيش الأمريكي يحتفل بـ ترامب؟" محذرة من أن "وجود دبابات تتدحرج في شوارع العاصمة لا يبدو متسقًا مع تقاليد جيش محترف وعالي الكفاءة، بل يبدو كجيش مُسيَّس".

في المقابل، تدافع الدكتورة كوري شيك، المسؤولة السابقة في وزارة الدفاع خلال إدارة جورج دبليو بوش، عن الفكرة قائلة: "لا أرى مشكلة في عرض عسكري"، مؤكدة أن المزيد من الأمريكيين بحاجة لرؤية الجنود الذين يخدمون البلاد.

وأقيم آخر عرض عسكري كبير في الولايات المتحدة في 1991 وذلك في العاصمة واشنطن أيضا للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.

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