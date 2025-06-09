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خارج الحدود

قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة لأمريكا يدخل حيز التنفيذ

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ صباح الإثنين.

والدول التي يشملها أحدث حظر للسفر هي إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.

كما ستفرض قيود جزئية على دخول مواطني 7 دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

وقال ترامب: إن الدول الخاضعة للقيود الأكثر صرامة بها "وجود واسع النطاق للإرهابيين"، بحسب تعبيره، ولا تتعاون في مجال أمن التأشيرات، ولديها عجز عن التحقق من هويات المسافرين، فضلا عن قصور في حفظ سجلات التاريخ الإجرامي لهم ولدى مواطنيها معدلات مرتفعة للبقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة تأشيرات الدخول.

 

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