بالأرقام، مشوار حافل لـ بيراميدز خلال موسم 2024-2025

قدم فريق بيراميدز أداء رائعا في موسم 2024-2025، يعد الأفضل خلال تاريخه الذي لم يتعدي الـ 8 سنوات.

ماذا قدم بيراميدز بموسم 2025؟

شارك بيراميدز خلال الموسم المنقضي في 4 بطولات محلية وإفريقية قدم خلالها أداءا متميزا ومنافسة قوية في ثلاثة بطولات من بين الاربع وحصل علي لقب احداهم ونافس علي لقبين اثنين.

دوري ابطال افريقيا

توج فريق بيراميدز بلقب دوري ابطال افريقيا لاول مرة في تاريخه علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-2 إجمالي نتيجة المباراتين.

تعادل بيراميدز في الذهاب (1-1) واستطاع الفوز إيابًا (2-1) ليؤكد تفوقه على صنداونز (3-2) في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.

ويعد الفريق الثاني بعد الإسماعيلي بخلاف الاهلي والزمالك الذي يفوز بلقب دوري الابطال والرابع من بين الاندية المصرية الفائزة باللقب.

وتتويج بيراميدز بـ دوري أبطال إفريقيا ضمن له المشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية ممثلا لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى تأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2029 وأيضا السوبر الأفريقي.

مشوار بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا



وخاض فريق بيراميدز 16 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، منها أربع مباريات في الدور التمهيدي الأول والثاني، و6 مباريات بدور المجموعات ومباراتين بربع النهائي ومثلها في نصف النهائي ومثلها في النهائي، فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وهُزم في مباراتين.

وسجل بيراميدز بالبطولة 41 هدف ودخل مرماه 17 هدف

وفاز بيراميدز علي نادي جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا بلقائي الذهاب والإياب 6- 0 و3-1.

وفي الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32) أطاح بالجيش الرواندي، حيث تعادل في موقعة الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز في موقعة الإياب 3- 1.

وخاض بيراميدز 6 مباريات في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري.

ونجح في الفوز خلال 4 مباريات، وتعادل في مباراة وهزم في مباراة واحدة وتاهل كثاني المجموعة خلف الترجي التونسي

وخاض بيراميدز مباراتين بدور ربع النهائي أمام الجيش الملكي فاز في لقاء الذهاب 4-1 وخسر في الإياب 2-0.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4- 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب".

وخاض بيراميدز مواجهتين في نصف النهائي أمام أورلاندو الجنوب أفريقي، تعادل في الأولى سلبيا، وفاز في الثانية بالقاهرة 3- 2.

وواجه بيراميدز صن داونز في النهائي تعادل 1-1 بجنوب افريقيا،وفاز 2-1 في القاهرة

الكونغولي فيستون ماييلي هداف الفريق والبطولة برصيد 6 اهداف يليه ابراهيم عادل 5 اهداف

ورمضان صبحي افضل صانع العاب اسيست 5 اهداف

بيراميدز

الدوري المصري

نافس بيراميدز علي لقب بطولة الدوري المصري حتي الانفاس الاخيرة بالبطولة المحلية الاعرق حيث احتل قدمة جدول الدوري لفترات طويلة قبل ان يخفق في مباراتين متتاليتين افقداه قمة الدوري ليذهب الي النادي الاهلي الذي يتوج باللقب بفارق نقطتين فقط

وانهي فريق بيراميدز الدور الثاني (مرحلة التتويج) محتلا الترتيب الثاني برصيد 56 نقطة خلفا لفريق الاهلي.

وانهي الدور الاول متصدرا قمة الدوري برصيد 42 نقطة من خوض 17 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل 3 مباريات وهزم في مباراة واحرز لاعبو 32 هدفا ودخل مرماه 10 اهداف.

وخاض بيراميدز 25 مباراة منها 17 مباراة بالدور الاول و8 مباريات بمرحلة التتويج

حقق الفوز في 13 مباراة بالدور الاول و4 مباريات بالدور الثاني وتعادل 3 مباريات بالدور الاول وباراتين بالدور الثاني وهزم في مباراة بالدور الاول ومباراتين بالدور الثاني.

واحرز لاعبو 32 هدفا بالدور الاول و15 بالدور الثاني ودخل مرماه 10 اهداف بالدور الاول ومثلها بالدور الثاني.

وينتظر الفريق السماوي قرار محكمة كاس بشان خصم 3 نقاط من النادي الاهلي بسبب عدم حضوره مباراة القمة امام الزمالك وفي هذا الحال سيتوج بطلا للدوري.

كأس مصر

نجح بيراميدز في الوصول الي نهائي كاس مصر لكنه خسر اللقب امام الزمالك بضربات الترجيح.

وتوج فريق الزمالك بلقب كاس مصر النسخة 93 بعد فوزه علي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة بالتعادل الايجابي 1-1 على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

وبدأ بيراميدز مشواره في كأس مصر بفوز كبير على المنصورة (3-0) في دور الـ32 ثم فاز على المقاولون العرب (2-0) في دور الـ16 ثم تخطي إنبي (2-1) في دور الثمانية قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي ثم الفوز علي الزمالك بركلات الترجيح.

كاس عاصمة مصر

خرج فريق بيراميدز من مسابقة كاس عاصمة مصر مبكرا وكان اهتمامه الاكبر بالبطولات الاخري خاصة مع تضارب مواعيد البطولة مع البطولات الاخري.

وودع بيراميدز البطولة من دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.