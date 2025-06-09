التحديات المنتظرة لـ بيراميدز بعد التتويج الأفريقي.. لقاء مرتقب مع نهضة بركان بالسوبر.. مواجهات شرسة في إنتركونتيننتال.. 4 بطولات محلية.. ومشاركة ثالثة بدوري الأبطال

ينتظر فريق بيراميدز العديد من التحديات خلال الموسم القادم بعد التتويج بدوري ابطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه في ثاني مشاركاته بالبطولة الأفريقية.

نادي بيراميدز الذي تأسس عام 2008 باسم "الأسيوطي" قبل أن يتحول إلى اسمه الحالي في 2018 بعد انتقال ملكيته لمالك آخر، يبدأ خطواته نحو المنافسة على الساحة العالمية بعد إنجازه القاري طامحًا في كتابة صفحة جديدة من الإنجازات في تاريخ الكرة المصرية.



التحديات المنتظرة لـ بيراميدز

تتويج بيراميدز بـ دوري أبطال إفريقيا علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3_1 إجمالي نتيجة المباراتين ضمن له المشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية ممثلا لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى تأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2029 وأيضا السوبر الأفريقي.

كما ينتظر بيراميدز أيضا المشاركات بالبطولات المحلية وأيضا دوري أبطال أفريقيا النسخة القادمة.

رمضان صبحي

هاني سعيد

السوبر الافريقي

ينتظر بيراميدز بالموسم الجديد بطولة السوبر الأفريقي والذي يجمع بينه كبطل دوري الابطال علي حساب صن داونز ونهضة بركان بطل البطولة الكونفدرالية على حساب سيمبا التنزاني.

وتم تحديد موعد مبدئي باقامة السوبر الافريقي سبتمبر القادم لكن لم يتم تحديد موعد نهائي ومكان البطولة حتى الآن.

يذكر أن الفريق الفائز بالسوبر الأفريقي سيربح 500 ألف دولار في حين يحصل الوصيف على 250 ألف دولار.

كأس إنتركونتيننتال 2025

بعد التتويج الافريقي ضمن فريق بيراميدز المشاركة بكأس إنتركونتيننتال 2025 في نسخته الثانية حيث شهدت النسخة الاولي مشاركة النادي الاهلي.

الأندية المتأهلة لكأس إنتركونتيننتال 2025



1- باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا).

2- بيراميدز (بطل إفريقيا).

3- الأهلي السعودي (بطل آسيا).

4- كروز أزول (بطل أمريكا الشمالية).

5- أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا).

6- بطل أمريكا الجنوبية الذي سيُحدد في ديسمبر المقبل.

موعد بطولة انتركونتينينتال

وأكد مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قرار إلغاء بطولة كأس إنتركونتيننتال غير وارد حاليا وأن هناك تفكير بإقامة بطولة كأس إنتركونتيننتال في فبراير 2026 أو تنظيمها في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2025 وفي حال تم الاستقرار على الموعد الأخير قد يتم تأخير انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية عدة أيام والتي يستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتي 18 يناير المقبل.

جوائز إنتركونتيننتال

تأتي بطولة كأس إنتركونتيننتال بنظامها الجديد الذي أطلقه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مؤخرًا حيث تصل القيمة الإجمالية للجوائز المالية إلى 12.5 مليون دولار يحصل منها البطل على 5 ملايين دولار بينما ينال الوصيف 4 ملايين دولار.

ويحصل كل فريق خاسر في نصف النهائي على مليوني دولار أما الفرق الخاسرة في ربع النهائي فتحصل على مليون دولار فيما يكتفي الخاسر في الدور التمهيدي بمبلغ 500 ألف دولار.

وكان ريال مدريد الإسباني قد تُوّج بالنسخة الأخيرة من البطولة بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

وشارك النادي الأهلي في النسخة الماضية حيث حقق فوزًا مهمًا على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في ملعب ستاد القاهرة الدولي وحصل على كأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، لكنه ودع نصف النهائي بعد خسارته أمام باتشوكا بركلات الترجيح.

بطولات محلية وأفريقية

ينتظر بيراميدز المشاركة الأفريقية الثالثة له بدوري أبطال أفريقيا بنسخته للموسم القادم بعد احتلاله المركز الثاني ببطولة الدوري المصري في انتظار قرار المحكمة الرياضية بشأن خصم ثلاث نقاط من الأهلي بسبب عدم حضوره مباراة القمة أمام الزمالك.

كما ينتظره أيضا مشاركات ثلاث محلية وهي الدوري المصري وكاس مصر المنافس الدائم على لقبه خلال السنوات الاخيرة وكاس عاصمة مصر والسوبر المصري حال اختياره للحصول على الكارت الذهبي للمشاركة كرابع الفريق بالبطولة المحلية.

موعد الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026



وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الجمعة 8 أغسطس هو موعد انطلاق الموسم الجديد في الدوري المصري 2025-2026 ويتم الانتهاء من الدوري المصري في مايو عام 2026.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق أن الدوري سوف ينطلق يوم 15 أغسطس لكن تم تقديمه أسبوعًا لمنح الفرق عددًا أكبر من الجولات قبل التوقف الدولي في سبتمبر والاستعداد لمباريات المنتخب المصري.

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