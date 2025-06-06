مبالغ خيالية تنتظر بيراميدز بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، نجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز يسطر بحروف من ذهب في تاريخه بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا بأول ألقابه القارية في تاريخه.

وتتويج بيراميدز بـ دوري أبطال إفريقيا ضمن له المشاركة ببطولة كأس إنتركونتيننتال 2025 في نسختها الثانية ممثلا لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى تأهله إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2029 وأيضا السوبر الأفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3_1 إجمالي نتيجة المباراتين.

وتنتعش خزينة نادي بيراميدز بمكافآت بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة إنتر كونتيننتال والسوبر الأفريقي ومكافأة كأس العالم للأندية 2029.

إجمالي مكافآت بيراميدز بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

ووفق ما تم الإعلان عنه سواء من كاف أو فيفا في آخر نسخ من البطولة فإن قيمة جائزة الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 ملايين دولار.

ويضمن بيراميدز الحصول على 9.5 ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مكافأة تأهله إلى كأس العالم للأندية 2029.

كما أنه في حال فوز بيراميدز بمباراته في إنتركونتيننتال سوف يحصل على 2 مليون دولار.

اما السوبر الأفريقي والذي سيجمعه بفريق نهضة بركان فالفريق الفائز سيربح 500 ألف دولار في حين يحصل الوصيف علي 250 ألف دولار

بيراميدز رابع الاندية المصرية يتوج بدوري الأبطال

ويعد فريق بيراميدز رابع نادي مصري بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتمتلك الأندية المصرية 19 لقبا لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث نجحت 4 أندية حتى الآن في التتويج بالبطولة القارية.

وجاءت ألقاب الأندية المصرية بواقع 12 بطولة للأهلي و5 للزمالك ولقب وحيد للإسماعيلي ولقب لبيراميدز.

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