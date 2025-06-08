أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبى فى إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر، والمقرر انطلاقها فى تمام الثامنة مساء.

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة إنبي في كأس عاصمة مصر



وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع..أمير مدحت، داو سيريل، محمد عبد الغني، إسحاق يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط..محمد فتحي، احمد ربيع، احمد مدبولي

خط الهجوم..أسامة فيصل، ياو انور

ويجلس على مقاعد البدلاء

احمد صبحى، سعيدو سيمبوري، احمد ريان، محمد ابراهيم، سيرجي اكا، احمد النادري، مصطفى عبد الرحيم، محمد بسيوني، جريندو.

موعد مباراة إنبي ضد البنك الأهلي

تنطلق صافرة مباراة إنبي أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

القناة الناقلة لمباراة إنبي أمام البنك الأهلي

ومن المنتظر، أن تنقل مباراة إنبي والبنك الأهلي عبر قناة أون سبورت 2، إذ تمتلك الشبكة حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر بشكل حصري.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

مباراه البنك الاهلي وانبي

ويسعى البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المدير الفني إلي حجز مقعده في نهائي البطولة للمنافسة علي لقب كأس الرابطة المصرية مستغلا تفوقه في مباراة الذهاب.

فيما يسعى إنبي بقيادة حمزة الجمل إلي تعويض خسارة مباراة الذهاب والعودة في الاياب للمنافسة علي التأهل لنهائي البطولة.

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