مصدر يكشف موقف بيراميدز من ضم صديق إيجولا

أكد معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن إدارة نادي بيراميدز لم تطلب تفعيل بند شراء النيجيري صديق إيجولا حتى الآن.

وأكد البطاوي أن سيراميكا لم يحدد المقابل المادي نظير انتقال إيجولا إلى بيراميدز بشكل نهائي لأن السماوي لم يطلب حتى الآن تفعيل بند الشراء.

صديق إيجولا ينضم إلى بيراميدز

وضم نادي بيراميدز النيجيري صديق إيجولا لاعب نادي سيراميكا كليوباترا خلال الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء، مقابل إعارة الثنائي زلاكا وفخري لاكاي من بيراميدز إلى سيراميكا.

ومن المنتظر أن يبدأ بيراميدز خلال الايام القليلة المقبلة تحديد ملف الصفقات التي يحتاجها الفريق بالموسم القادم.

بيراميدز بطلا لدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، نجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز يسطر بحروف من ذهب في تاريخه بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا بأول ألقابه القارية في تاريخه.

بيراميدز رابع الاندية المصرية يتوج بدوري الأبطال

ويعد فريق بيراميدز رابع نادي مصري بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك يفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وتمتلك الأندية المصرية 19 لقبًا لبطولة دوري أبطال إفريقيا حيث نجحت 4 أندية حتى الآن في التتويج بالبطولة القارية.

وجاءت ألقاب الأندية المصرية بواقع 12 بطولة للأهلي و5 للزمالك ولقب وحيد للإسماعيلي ولقب لبيراميدز.

الزمالك بطلا لكأس مصر

وتوج فريق الزمالك بلقب كاس مصر النسخة 93 بعد فوزه علي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين في المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

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