الأحد 08 يونيو 2025
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رياضة

هل زيزو صفقة القرن؟ اللاعب يجيب (فيديو)

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

أكد أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي أنه لا يصنف صفقته بالتاريخية ولا صفقة القرن.

وقال زيزو لاعب الزمالك السابق خلال حواره مع إبراهيم فايق في قناة إم بي سي مصر2: "أنا مش عايز أصنف نفسي صفقة تاريخية ولا صفقة قرن".

وأشار: "أنا عايز ألعب وأبقى كويس والناس تحكم عليَّ في الملعب، وأحقق بطولات أول مرة أفوز بيها".

ويرى زيزو أن أمام عاشور هو أفضل لاعب بالموسم المنقضي.
 

 

زيزو يصل إلى أمريكا

ووصل، اليوم،  أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية،  للانضمام إلى بعثة النادي الأهلي، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يعلن ضم زيزو

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم مع إضافة موسم خامس بموافقة الطرفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديًّا، استعدادًا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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