فوائد تناول الطحال، يقوى المناعة ويعالج الأنيميا ويقلل الشعور بالتعب والإرهاق

فوائد تناول الطحال، الطحال من قطع اللحوم الشهيرة التى تعتبر من مشتقات الحلويات أو أكلات المدبح، فهى من الأكلات الشعبية التى يعشقها المصريون كثيرا.

وفوائد تناول الطحال، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من الحديد ومضادات الأكسدة، ويكثر الإقبال على تناوله في عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية: إن الطحال من أكلات المدبح، وهو من أشهر الأطباق الشعبية في العديد من البلدان العربية، ويتميز بقيمته الغذائية العالية وطعمه الفريد، والطحال هو عضو داخلي في جسم الحيوان عادة الخروف أو العجل، ويطهى بعدة طرق مثل القلي أو الحشو بالأرز أو الخبز، وعلى الرغم من أن البعض قد يتحفظ على تناول الطحال بسبب طبيعته كعضو داخلي، إلا أن له فوائد غذائية عديدة.

القيمة الغذائية للطحال

وأضاف السيد، أن الطحال يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، منها الحديد، حيث يعتبر الطحال من أغنى مصادر الحديد الحيواني، وفيتامين B12، والبروتين، والزنك والسيلينيوم، وفيتامين A وC.

فوائد تناول الطحال

فوائد تناول الطحال

وتابع، أن من فوائد الطحال التى تدفعنا لتناوله:-

علاج فعال لفقر الدم (الأنيميا)، وذلك نظرا لاحتوائه على كميات عالية من الحديد وفيتامين B12، فإن الطحال يعد علاج طبيعي فعال لفقر الدم، خاصة عند النساء والأطفال وكبار السن.

العناصر المضادة للأكسدة مثل الزنك والسيلينيوم الموجودة في الطحال تساهم في تقوية جهاز المناعة وزيادة قدرة الجسم على محاربة الأمراض.

يحتوي الطحال على نسبة جيدة من البروتين، وهو ضروري لبناء الأنسجة العضلية وتجديد الخلايا، مما يجعله خيار جيد للرياضيين أو من يعانون من الهزال الجسدي.

احتواءه على فيتامين A والزنك والسيلينيوم يساهم في تحسين مظهر البشرة وتقوية الشعر ومنع تساقطه، كما يساعد في تسريع التئام الجروح.

الحديد وفيتامين B12 الموجودان في الطحال يلعبان دور كبير في تحويل الغذاء إلى طاقة وتحسين الدورة الدموية، مما يساعد على زيادة النشاط وتقليل الشعور بالتعب والإرهاق.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الطحال

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن إعداد الطحال بعدة طرق شعبية شهية، حيث تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره سواء كان محشى أو مقلي أو بالصلصة فهو طيب المذاق فى جميع حالاته، ولكن هناك بعض النصائح التى يجب إتباعها عند تناول الطحال حفاظا على الصحة، منها:

يجب تنظيفه جيدا قبل الطهي لضمان سلامته.

لا يفضل الإفراط في تناوله، لأنه غني بالكوليسترول.

ينصح بطهيه جيدا لتفادي أي مشاكل هضمية.

يجب أن يكون مصدره موثوق لضمان خلوه من الأمراض أو التلوث.

وأضاف السيد، أن الطحال، رغم كونه من الأعضاء الداخلية التي قد يتجنبها البعض، إلا أنه كنز غذائي غني بالعناصر المفيدة، وتناوله باعتدال يمكن أن يساهم بشكل فعال في دعم الصحة العامة، لا سيما في حالات نقص الحديد وضعف المناعة، ومع تنوع طرق طهيه ومذاقه اللذيذ، لا شك أنه يستحق أن يكون أحد أطباق المائدة الشعبية المميزة.

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